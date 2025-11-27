Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong

Đời sống 27/11/2025 05:30

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26/11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/11, một lãnh đạo xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Nhân Lý thì có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình.

Cụ thể, hai nạn nhân tử vong là vợ chồng ông P.V.K. (SN 1969), bà T.T.L., trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai vợ chồng ông K. (SN 2004) đi cùng bố mẹ cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Lộc Bình cũng cho biết, 2 nạn nhân tử vong còn lại là nhân viên y tế của một bệnh viện tại Hà Nội. 

Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, ông Lộc Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang BKS 19A-483.xx đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe tải chở cát.

Lúc này, xe ô tô 7 chỗ màu trắng chở 6 người. Cú húc khiến 4 người trên xe ô tô trắng tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam 1 nữ), 02 người đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: VOV

Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Tại khu vực cầu Trường Xuân, người dân phát hiện người đàn ông ôm 2 cháu bé nhảy xuống sông tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 28/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Sáu 28/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 27/11/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn chỉ lối đến kho vàng, may mắn đến liên hồi, tiền vào như nước, đổi đời nhanh chóng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 27/11/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn chỉ lối đến kho vàng, may mắn đến liên hồi, tiền vào như nước, đổi đời nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ăn quá nhiều đậu phụ có tốt không? Cách ăn như thế nào là hợp lý?

Ăn quá nhiều đậu phụ có tốt không? Cách ăn như thế nào là hợp lý?

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong

Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành

Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Người dân la hét thất thanh khi vô tình phát hiện trăn dài 4m xuất hiện trên mái nhà tang lễ

Người dân la hét thất thanh khi vô tình phát hiện trăn dài 4m xuất hiện trên mái nhà tang lễ

Video 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Sau hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/11/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Xe tải chở 17 tấn hàng bị hỏng phanh đâm trúng 12 phương tiện trên đường

Xe tải chở 17 tấn hàng bị hỏng phanh đâm trúng 12 phương tiện trên đường

Video 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành

Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng

Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ