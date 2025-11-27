Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26/11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 26/11, một lãnh đạo xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Nhân Lý thì có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình.

Cụ thể, hai nạn nhân tử vong là vợ chồng ông P.V.K. (SN 1969), bà T.T.L., trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai vợ chồng ông K. (SN 2004) đi cùng bố mẹ cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Lộc Bình cũng cho biết, 2 nạn nhân tử vong còn lại là nhân viên y tế của một bệnh viện tại Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VOV, ông Lộc Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang BKS 19A-483.xx đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe tải chở cát.

Lúc này, xe ô tô 7 chỗ màu trắng chở 6 người. Cú húc khiến 4 người trên xe ô tô trắng tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng nặng.



Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại hiện trường (3 nam 1 nữ), 02 người đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: VOV

Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

