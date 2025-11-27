Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành

Đời sống 27/11/2025 05:10

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người đàn ông ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi, khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/11, Công an xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc bố ôm hai con nhỏ nhảy cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh).

Khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) ôm hai con là bé trai V.V.T (SN 2019) và bé gái V.N.M.A (SN 2023) nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử.

Người dân đã tổ chức ứng cứu và đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi đã tử vong, còn bé trai 6 tuổi bị thương, được điều trị tại bệnh viện.

Anh Tín cùng vợ là chị B.T.T. (SN 1993, trú xã Bình Giã, TPHCM) và hai con sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Gần đây, do mâu thuẫn gia đình, anh Tín đưa hai con về quê (thôn Điện An 4) và làm việc ở nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Thời gian gần đây, anh Tín có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Trước đó, anh từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.

Vụ ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong: Người bố từng có ý định tự tử nhưng bất thành - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, sáng cùng ngày, một số người dân trong lúc đi kiểm tra thuyền neo đậu ở bờ sông Trà Khúc thì phát hiện người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy từ trên cầu xuống.

Ngay lập tức, người dân lập tức chèo ghe ra hiện trường, cứu được hai cháu nhỏ trước, sau đó vớt thêm người đàn ông. Hai cháu bé được đưa tới Trung tâm Y tế Sơn Tịnh, còn người đàn ông sau khi được cứu vẫn ở khu vực bờ sông.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Sơn Tịnh cho biết khi tiếp nhận, bé gái đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê kíp y - bác sĩ nỗ lực hồi sức nhưng cháu không qua khỏi. Bé trai khoảng 6 tuổi vẫn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Nghệ An xảy ra vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

