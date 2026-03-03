Gia Lai: Công an kịp thời cứu người đàn ông nằm co giật giữa đường

Người dân chạy đến trụ sở Công an xã Ia Pa, cách hiện trường khoảng 700 m, để trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng cử 3 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/3, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một người đàn ông bị co giật giữa đường đi cấp cứu. Khoảng 18h ngày 2/3, Công an xã Ia Pa nhận được thông tin một người đàn ông nằm co giật giữa đường, cách trụ sở đơn vị khoảng 700m.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng điều động 3 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Ia Pa cấp cứu.

Công an kịp thời cứu người đàn ông co giật. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nhờ được hỗ trợ, điều trị kịp thời, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Theo báo Người Lao Động, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Kpă Hiu (SN 1996; trú tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai). Trên đường đi làm về, khi đến khu vực trên, anh bất ngờ bị tụt canxi dẫn đến co giật, chuột rút toàn thân, không thể tự di chuyển.

Nếu không được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, tình huống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do anh Kpă Hiu nằm giữa đường giao thông vào thời điểm phương tiện qua lại đông.

