Ngoại tình 02/03/2026 22:31

Tôi không tiện hỏi chồng mình ra mua lúc nào, chỉ nói muốn mua thêm rau vì hôm nay có khách. Suốt chiều hôm đó lòng tôi cứ không yên, cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống.

Tôi lấy chồng đã 8 năm, có một trai một gái đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình tôi ổn định, chồng tôi làm kế toán trong một công ty tư nhân. Tôi thì làm nhân viên văn phòng bình thường. Vợ chồng tôi sống khá thực tế, không mấy lãng mạn gì. Tôi từng nghĩ đó là vì tính tôi khá cứng, còn chồng thì ít nói.

Ở với nhau lâu như vậy, tôi chưa từng có suy nghĩ có ngày chồng ngoại tình. Tôi cứ nghĩ đàn ông mà có tính ngoại tình thì đã có bồ từ lâu, cần gì phải đợi sống với vợ lâu như thế mới lòi ra cái tính trăng hoa. Nhưng chắc tôi đã lầm, đàn ông ngoại tình thì chẳng lường trước được, như đụng đâu chơi đó, quan trọng gì sớm hay muộn.

Chuyện phải kể từ hơn một tháng trước. Gần nhà tôi có một khu chợ, tôi thường mua rau ở một quán quen thuộc. Vì chị chủ quán ở đây có một trang trại rau lớn ở Đà Lạt nên tôi rất tin tưởng chất lượng. Cứ đến chiều là tôi hay đến mua, riết rồi cũng quen mặt nên tôi với chị chủ hay tám chuyện với nhau. Hôm đó cũng như thường ngày, tôi đi làm về là chạy ra mua rau về nấu bữa tối cho gia đình. Đang đứng chọn rau thì tôi nghe chị chủ nói:

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt 'chồng ngoan' sau bao năm chung sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Ôi hôm nay vợ chồng em đều ghé mua rau à?”.

Tôi nghe thế thì thấy lạ, vì chồng tôi nói đi công tác xa nên chiều nay không về nhà mà? Với lại có khi nào chị bán rau nhầm không, vì chồng tôi rất ít khi ra đây mua rau. Tôi bèn hỏi lại:

“Chồng em mua rồi à chị? Mà chị nhớ mặt anh ấy hay thế?”.

“Nhớ chứ, chú ấy hôm trước chở em ra mua rau còn gì. Ôi dào tính chị gì chứ nhớ mặt hay lắm nhé! Chú ấy lúc nãy mới ra mua bó rau to lắm”.

Tôi không tiện hỏi chồng mình ra mua lúc nào, chỉ nói muốn mua thêm rau vì hôm nay có khách. Suốt chiều hôm đó lòng tôi cứ không yên, cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Tôi không thể bỏ ngoài tai lời nói vu vơ đó của chị bán rau, tôi có linh cảm không tốt chút nào. Nhưng nếu giờ hỏi thẳng chồng thì chẳng may lại rút dây động rừng. Tôi cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ cách tìm ra dấu vết.

Hôm sau chồng tôi trở về nhà, vẻ mặt mệt mỏi nói là đi công tác xa rất vất vả. Tôi nghe thì bảo để tôi giúp anh giặt giũ quần áo. Chồng tôi không để ý, cứ cởi đồ ra rồi bỏ vào chậu để tôi giặt. Khi chồng vào nhà tắm thì tôi bèn kiểm tra quần áo của anh ấy. Chồng tôi nói đi công tác chỉ đem theo hai bộ đồ, giờ chúng đều bẩn cả. Có điều trên tay áo chiếc áo sơ mi của chồng tôi có dính một vết như dầu ăn. Rõ ràng anh ấy có nấu ăn cho ai đó.

Lòng tôi không còn bình tĩnh được nữa, tôi nhờ đến thám tử tư điều tra chồng mình. Sự thật hé lộ khiến tôi cay đắng khôn cùng. Chồng tôi qua lại với một người phụ nữ khác đã gần 2 năm nay. Anh ấy thuê cho cô ta một ngôi nhà gần nhà tôi để tiện qua lại, nhưng cẩn thận chọn một căn trong con hẻm rất khó đi. Những ngày anh nói với tôi đi công tác chính là để qua nhà cô ta ăn nằm với nhau. Anh ấy chưa từng nấu cho tôi một bữa ăn nào, giờ lại phục vụ bồ như thế. 

Giờ tôi phải làm gì với người chồng ngoại tình tinh quái của mình đây?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

