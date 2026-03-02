Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Tâm sự 02/03/2026 22:27

Tôi thương chồng lắm, cuộc sống gia đình tôi chỉ mới khá lên mấy năm nay, nhưng chưa gì anh ấy đã không còn. Tôi suy sụp tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng tôi vẫn còn hai con, tôi phải cố gắng vực dậy chính mình mà bước tiếp vì con.

Tôi với chồng quen nhau từ thời đại học, ra trường thì kết hôn. Khi lấy nhau về chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ. Vì cả tôi và chồng đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc. Hai bên gia đình cũng không khá giả gì. Đến khi tôi sinh hai con thì chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn. Nhiều khi nhìn hai con đến chỗ chạy nhảy vui đùa cũng không có mà tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống này là do tôi chọn, tôi cũng rất yêu chồng.

Chồng tôi sau 10 năm đi làm vẫn không dư dả được bao nhiêu, mỗi tháng chỉ đưa tôi được 10 triệu để lo cho con cái. Khoảng 3 năm trước, chồng tôi bắt đầu tập tành tự buôn bán. Ban đầu có khó khăn nhưng tôi cứ động viên anh làm, thời này chỉ có buôn bán mới dễ làm giàu được. Trời thương, sau thời gian vất vả thì tình hình buôn bán của chồng tôi ngày một khả quan. Khoảng hai năm sau thì anh đưa tôi 400 triệu và nói để dành mua nhà.

Tôi thấy thế thì định vay mượn thêm rồi mua trả góp một căn chung cư. Nhưng chồng tôi dứt khoát không đồng ý, anh nói bao giờ có đủ tiền thì mua luôn, anh không thích phải nợ nần như thế. Tôi cũng không ép chồng. Dù sao thì chồng tôi buôn bán dần tốt hơn, tương lai chúng tôi có một căn nhà riêng cũng không còn xa nữa.

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ tiếc là tương lai chúng tôi 4 người có một căn nhà riêng đã không bao giờ thành hiện thực. 3 tháng trước chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi ôm hai con khóc ròng đau đớn. Tôi thương chồng lắm, cuộc sống gia đình tôi chỉ mới khá lên mấy năm nay, nhưng chưa gì anh ấy đã không còn. Tôi suy sụp tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng tôi vẫn còn hai con, tôi phải cố gắng vực dậy chính mình mà bước tiếp vì con.

Sau khi chồng tôi mất không lâu thì từ điện thoại của chồng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo giao nhà. Đó là một căn chung cư 3 tỷ rộng rãi mới xây. Tôi rất bất ngờ, bèn hỏi đối phương có nhầm lẫn gì không. Sau đó họ thông báo rõ tên chồng tôi đã mua căn chung cư này từ trước, giờ là lúc giao nhà. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.

Nhưng tôi không ngờ khoảng 3 ngày sau đó thì có một người phụ nữ trẻ đẹp tìm đến nhà tôi. Khi biết tin chồng tôi qua đời thì cô ta khóc nức nở rồi hỏi căn chung cư của cô ta đâu? Cô ta nói chồng tôi đã hứa mua cho cô ta căn chung cư, giờ đó là tài sản của cô ta. Cô ta còn đưa tôi xem những tin nhắn mà hai người trao đổi trước đó. Nhưng số điện thoại kia hoàn toàn không phải số của chồng tôi. Để buộc tôi phải tin, cô ta còn đưa ra hình ảnh và cả clip hai người tình tứ gần gũi. Lúc này thì tôi sốc tới mức không đứng vững.

Có lẽ chồng tôi đã dùng một điện thoại khác để liên hệ với nhân tình, khi anh gặp tai nạn thì chiếc điện thoại đó cũng không còn. Thấy lâu không thể liên lạc được với anh nên nhân tình mới tìm đến nhà. Sự thật đau lòng bày ra trước mắt khiến lòng tôi tan nát. Bao niềm tin, yêu thương cùng đau xót đều đổ vỡ. Tôi đã không hay biết chồng ngoại tình cho đến khi anh ta chết đi. Anh ta đã lừa dối tôi đến mức mua cả căn chung cư tiền tỷ cho bồ, để vợ con ở trong căn trọ chật chội.

Tôi nói với nhân tình, căn chung cư đó là do chồng tôi đứng tên, tôi vẫn còn là vợ danh chính ngôn thuận thì cô ta không bao giờ có quyền đụng vào. Cô ta nghe tôi nói thế thì đổ rạp xuống nhà, như kẻ điên kêu gào khóc lóc, còn tôi lại ôm nỗi hận người chồng đã khuất thấu xương.

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Thời gian ở với nhau tôi thường đi công tác xa nhà. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần lúc nào không hay. Rồi có một ngày vợ tôi đòi ly hôn, cô ấy nói không còn tình cảm nữa. Tôi nhiều lần níu kéo cũng vô ích.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Ngỡ ngàng phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh lạ, người vợ bàng hoàng trước "gia đình thứ hai" của anh ta

Ngỡ ngàng phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh lạ, người vợ bàng hoàng trước "gia đình thứ hai" của anh ta

Chồng từ bỏ người vợ hoàn mỹ để cưới nhân tình "tầm thường", lý do đằng sau khiến ai cũng sốc

Chồng từ bỏ người vợ hoàn mỹ để cưới nhân tình "tầm thường", lý do đằng sau khiến ai cũng sốc

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận chính chủ nhưng con lại quá lạ lẫm, người chồng sụp đổ khi biết sự thật

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận chính chủ nhưng con lại quá lạ lẫm, người chồng sụp đổ khi biết sự thật

Vợ cũ sinh con giống mình như tạc, tôi tìm đến tận nhà thì phát hiện sự thật không thể tin nổi

Vợ cũ sinh con giống mình như tạc, tôi tìm đến tận nhà thì phát hiện sự thật không thể tin nổi