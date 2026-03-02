Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì 'giành bố', tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Ngoại tình 02/03/2026 22:18

Sau khi nhìn thấy mẹ của đứa trẻ đó thì lòng tôi lại chộn rộn không yên, vì cô ta trẻ trung nhất ở đây. Không chỉ trẻ trung mà trên người cô ta toàn hàng hiệu đắt tiền, chẳng như tôi chỉ mặc những món rẻ tiền đơn giản.

Tôi có gia đình được 8 năm, có một cô con gái. Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng đều làm công ăn lương thu nhập chẳng được bao nhiêu. Khoảng 3 năm gần đây thì chồng tôi kiếm mối kinh doanh, dần dần gia đình mới khấm khá hơn. Đến nay thì con gái tôi đã 6 tuổi, đang học lớp một. 

Tôi chắc vẫn tin tưởng và yêu thương chồng như thế cho đến một hôm tôi nghe con gái của mình kể chuyện trong lớp. Con gái tôi mới đi học nên thường về nhà kể chuyện cho tôi nghe. Mọi lần con hay kể hôm nay học được gì, có gì vui, làm gì thú vị. Nhưng hôm nay con tôi đi học về trông rất khó chịu. Tôi bèn hỏi con đi học hôm nay thế nao? Con bé tỏ vẻ vẫn còn tức giận lắm kể với tôi:

 

“Mẹ ơi trong lớp con có một bạn kì lắm, con không thích bạn ấy”.

“Sao con lại không thích bạn?”.

“Bạn ấy cứ nói tên của cha bạn ấy là B.C.K, nhưng đó là tên của cha con mà. Sao bạn ấy cứ bắt chước con?”.

Tôi nghe con kể đến đây thì có hơi giật mình, vì tên của chồng tôi tương đối lạ, hiếm khi trùng tên với ai. Tôi bèn hỏi con:

“Bạn ấy là bạn nào thế con?”.

“Dạ là bạn Q đó mẹ”. 

Nghe con nói tên đứa trẻ đó, tôi vội ghi nhớ rồi tìm cách nói chuyện với con:

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì 'giành bố', tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tên người có thể giống nhau mà con, chuyện này nhỏ xíu con đừng cãi nhau với bạn nữa”.

Nghe tôi giảng giải một hồi thì con gái không còn khó chịu nữa, vui vẻ đi học bài. Tôi nhìn theo con mà trong lòng hoài nghi, tôi có linh tính không lành. Nhưng chồng tôi thời gian đó vẫn không có dấu hiệu gì lạ, anh vẫn về nhà đúng giờ, yêu thương vợ con như cũ.

Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp. Tôi nhớ lại lời con kể, đứa trẻ tên Q kia ngồi trên con tôi một bàn. Sau khi nhìn thấy mẹ của đứa trẻ đó thì lòng tôi lại chộn rộn không yên, vì cô ta trẻ trung nhất ở đây. Không chỉ trẻ trung mà trên người cô ta toàn hàng hiệu đắt tiền, chẳng như tôi chỉ mặc những món rẻ tiền đơn giản.

Khi về nhà, linh tính thôi thúc, tôi âm thầm đi theo chồng khi anh nói đi lấy hàng. Chẳng ngờ được, chồng tôi lại nói dối, anh đi thẳng đến một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 30 phút đi xe máy. Và tôi chết đứng khi thấy người mở cửa cho chồng mình chính là mẹ của đứa trẻ tên Q kia.

Người chồng ngoại tình khi bị tôi hỏi còn chối quanh co, đến khi hết đường thì anh mới thừa nhận. Chồng tôi chẳng ngờ được nhân tình cho con học cùng trường, chung lớp với con gái tôi. Hai đứa trẻ còn không biết mình có chung cha mà cãi vã với nhau. Anh nói mình lỡ ngoại tình, đứa trẻ đó không có tội, anh muốn cho nó danh phận. Anh lừa dối tôi suốt 6 năm nay, còn làm khai sinh cho con riêng của mình.

Tôi giận tới mức suýt nói ra câu ly hôn chồng. Nhưng tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao? Giờ đứa trẻ kia đã có được danh phận để nhận tài sản của vợ chồng tôi sau này. Tôi càng không thể để ả nhân tình kia chiếm được cả chồng và nhà của mình. Tôi phải làm sao đây?

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Thấy thế chồng của Ngân còn ú ớ chối không có rồi hỏi vì sao cô có thể ở đây? Ngân lúc này đã giận tới mức tay chân run lên. Nhưng vừa định lên tiếng mắng chửi gã đàn ông ngoại tình tệ bạc trước mặt thì đã có một anh chàng chạy ào tới nhẹ giọng hỏi cô...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Vợ cũ lấy chồng sau 4 tháng ly hôn, tôi hậm hực đến dự đám cưới để rồi chết lặng khi biết lý do cô ấy vội vã ra đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Không phải món quà tình yêu, căn hộ 3 tỷ chồng để lại là bằng chứng cho sự phản bội tàn nhẫn nhất đời tôi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Mẹ lâm chung quyết để lại 10 cây vàng cho vợ cũ của tôi, sự thật đằng sau khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tôi đã bưng mặt khóc nức nở giữa đám cưới bạn thân chỉ vì một câu nói "vô tình" của vợ cũ sau 3 năm xa cách

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Coi thường "vợ xấu" nên mặc kệ cô ấy về ngoại, một tháng sau tôi ngã quỵ khi nghe tin nhắn từ vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Khép lại nỗi đau bị phản bội, tôi không ngờ có một người đàn ông vẫn kiên nhẫn đợi mình sau cánh cửa

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Vừa giáp mặt con riêng của chồng, mọi oán hận trong tôi bỗng chốc tan biến vì một sự thật xót xa

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'điểm danh ban lộc', mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Lên xe hoa năm 19 tuổi: Nàng tiểu thư vỡ mộng khi "lâu đài hạnh phúc" sụp đổ vì chồng ngoại tình

Lên xe hoa năm 19 tuổi: Nàng tiểu thư vỡ mộng khi "lâu đài hạnh phúc" sụp đổ vì chồng ngoại tình

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Kéo hội chị em đi đánh ghen dằn mặt, vừa thấy dung nhan kẻ thứ ba, người vợ bỗng lặng lẽ rút lui, nhường luôn chồng

Kéo hội chị em đi đánh ghen dằn mặt, vừa thấy dung nhan kẻ thứ ba, người vợ bỗng lặng lẽ rút lui, nhường luôn chồng

Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Màn kịch "chồng chung" suốt 7 năm chính thức hạ màn, sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Bị đánh ghen chạy mất dép, cô nhân tình vẫn có cái kết "đẹp như mơ": Chuyện thật như đùa!

Bị đánh ghen chạy mất dép, cô nhân tình vẫn có cái kết "đẹp như mơ": Chuyện thật như đùa!