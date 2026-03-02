Bé gái 7 tuổi liệt toàn thân khi bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ

Sức khỏe 02/03/2026 14:38

Bé gái 7 tuổi ở huyện A Lưới (Huế) vừa được cứu sống sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ. Ca bệnh được các bác sĩ đánh giá là đặc biệt nguy kịch, bởi nọc độc của loài rắn này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, có thể gây liệt hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/3, Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái bị rắn độc cắn khi ngủ dưới sàn nhà. 

Theo người nhà, khoảng 5h sáng, khi đang ngủ, bé bị một con rắn có khoanh trắng - đen (rắn cạp nia) cắn vào bàn tay phải. Gia đình lập tức garo tay và đưa trẻ đến Trung tâm Y tế A Lưới (TP Huế) cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản kiểm soát đường thở, sau đó chuyển tuyến an toàn đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, trẻ trong tình trạng liệt tứ chi, đồng tử giãn 5 mm hai bên, không đáp ứng ánh sáng. Dựa trên biểu hiện suy hô hấp, liệt toàn thân, vị trí vết cắn ở ngón cái và mô tả đặc điểm con rắn từ gia đình, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm độc rắn cạp nia - loài rắn có nọc độc thần kinh rất mạnh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị cho bệnh nhi thở máy, hồi sức tích cực, xử trí vết cắn, dùng kháng sinh phòng bội nhiễm và khẩn trương tìm nguồn huyết thanh kháng nọc rắn.

Theo các bác sĩ, huyết thanh kháng nọc rắn đạt hiệu quả tối ưu trong 24 giờ đầu sau khi bị cắn. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, Ban Giám đốc Trung tâm Nhi, Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp khẩn trương với Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để điều phối 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá (sản xuất tại Thái Lan).

Đặc biệt, một hành khách trên chuyến bay đêm từ TPHCM ra Huế đã tình nguyện mang theo số huyết thanh này, giúp thuốc kịp thời đến tay các bác sĩ trong “giờ vàng”, góp phần quyết định cứu sống bệnh nhi.

Bé gái 7 tuổi liệt toàn thân khi bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ - Ảnh 1
Lọ thuốc được chuyển trong đêm giúp bé gái được cứu

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, sau 2 ngày truyền huyết thanh, trẻ bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực toàn thân và không để lại di chứng thần kinh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết tai nạn rắn độc cắn khá thường gặp, đặc biệt tại khu vực đồi núi và vào mùa mưa.

Khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chi bị cắn, đặt chi thấp hơn tim, băng ép đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Bác sĩ Xuân khuyến cáo không tự ý hút nọc, đắp lá cây hoặc xử trí theo phương pháp dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu và làm chậm thời gian cấp cứu. Nếu có thể và bảo đảm an toàn, nên ghi nhớ đặc điểm con rắn hoặc mang theo xác rắn để hỗ trợ bác sĩ lựa chọn huyết thanh kháng nọc phù hợp.

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