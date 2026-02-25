Nam thanh niên 28 tuổi đột quỵ sau giấc ngủ bất thường

Sức khỏe 25/02/2026 15:19

Ngày 23/2, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM cho biết, ông vừa cấp cứu nam bệnh nhân 28 tuổi được ghi nhận đột quỵ não.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau một đêm thức, 6h sáng bện nhân đi ngủ và đến khoảng 14h cùng ngày thức dậy thì phát hiện liệt nửa người phải, méo miệng, nói khó. Đây là những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não. Gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhà.

Kết quả chụp CT sọ não ban đầu rất khó phát hiện tổn thương nhu mô não. Tuy nhiên, chụp CTA cho thấy tình trạng tắc nhánh M2 của động mạch não giữa. Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa đột quỵ tại Cần Thơ để tiếp tục xử trí.

Do đã quá “giờ vàng” (6 giờ đầu sau khởi phát đột quỵ), các bác sĩ chỉ định thực hiện RAPID - phần mềm trí tuệ nhân tạo giúp phân tích và so sánh vùng lõi nhồi máu với vùng não thiếu máu còn có khả năng cứu. Kết quả cho thấy vùng lõi nhồi máu tương đương với vùng thiếu máu, đồng nghĩa phần lớn mô não đã tổn thương không hồi phục. Trong trường hợp này, can thiệp tái thông mạch máu sẽ không mang lại lợi ích rõ rệt cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực tại đơn vị hồi sức.

Nam thanh niên 28 tuổi đột quỵ sau giấc ngủ bất thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo VTC News, từ trường hợp trên, Tiến sĩ Cường cảnh báo đột quỵ không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi. Người trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi, vẫn có thể mắc bệnh nếu tồn tại các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, béo phì, stress kéo dài hoặc các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Việc chủ quan vì nghĩ mình “còn trẻ, còn khỏe” có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu não.

Tiến sĩ Cường cho biết, thực tế cho thấy việc tầm soát và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ đột quỵ cũng như nguy cơ tử vong và tàn phế.

Đặc biệt, những người thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động dù có điều kiện kinh tế, ăn uống dư thừa hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, chóng mặt, tê yếu thoáng qua, lo lắng kéo dài… nên chủ động kiểm tra sức khỏe sớm.

Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ nhưng không phải không thể phòng tránh. Nhận biết sớm dấu hiệu, đến viện ngay khi có triệu chứng và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ não bộ.

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân tự truyền dịch tại nhà, dù được hồi sức tích cực nhưng vẫn không qua khỏi.

