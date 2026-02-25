Đúng 7 ngày tới (7/3/2026), 3 con giáp uống cạn lộc trời, sự nghiệp sải cánh bay cao, thời vận tươi đẹp, ngồi mát hưởng phước

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đôi lúc khó chịu vì không hài lòng với công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão hiểu được công việc khó khăn từ con đường công danh, nên đang cố gắng rất nhiều.

Ngày này tuổi Mão không thích công việc thay đổi, luôn hướng đến một việc làm có ích cho cộng đồng.

Tình cảm: Tình cảm chưa thể vui, vì cả hai thường cãi nhau vì sự khó khăn với công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đôi lúc không mong muốn bản thân phải quá lao lực vì tình hình tài chính chung.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm chất xơ khi cơ thể cần được hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp nói rằng, tháng này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong vận trình tài chính của tuổi Thìn. Tháng này mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và mở rộng thị trường. Các kế hoạch bị trì hoãn trước đây có thể tái khởi động, hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho bản mệnh.

Bản mệnh vốn thông minh, linh hoạt và có khả năng phân tích thị trường nhạy bén, giúp phát hiện xu hướng mới, đầu tư đúng lúc và rút vốn hợp lý. Tuổi Thìn dễ dàng đón nhận hợp đồng lớn, mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi cũ. Ngoài ra, tuổi Thìn còn được nhiều người tin tưởng, tạo dựng uy tín trong công việc, điều này giúp thu hút thêm cơ hội hợp tác lâu dài.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm trong tháng lại không mấy tốt đẹp. Người đã có đôi dễ nảy sinh tranh cãi do áp lực tiền bạc hoặc vấn đề gia đình. Đây là lúc cả hai cần kiên nhẫn lắng nghe, đặt sự thấu hiểu lên trên cái tôi cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng này mở ra cho người tuổi Tý một chu kỳ chuyển động rõ rệt về công việc và tài vận. Những kế hoạch từng trì trệ trước đó bắt đầu xuất hiện tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở lĩnh vực liên quan đến hợp tác, mở rộng quan hệ hoặc thay đổi môi trường làm việc. Vận khí chuyển biến nhanh, đòi hỏi tuổi Tý phải nhạy bén nắm bắt, bởi cơ hội thường đến bất ngờ và không chờ đợi lâu.

Tài chính của tuổi Tý trong tháng này có dấu hiệu tăng trưởng nhưng đi kèm biến động. Nguồn thu có thể đến từ hướng mới, ngoài dự tính ban đầu, song nếu thiếu cân nhắc dễ phát sinh chi tiêu ngoài kiểm soát. Đây là giai đoạn cần tỉnh táo trong quyết định liên quan đến tiền bạc, tránh nóng vội trước lợi ích trước mắt để giữ ổn định lâu dài.

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Tý nằm ở khả năng xoay chuyển tình thế. Càng linh hoạt, càng dễ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Khi tập trung nâng cao năng lực cá nhân và chủ động trước thay đổi, người tuổi Tý dễ đạt bước tiến đáng kể, biến áp lực thành động lực và từng bước tích lũy thành quả bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!