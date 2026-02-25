Từ nay 25/2 đến 28/2, 3 con giáp tiền xài phủ phê, làm ăn khấm khá, công thành danh toại, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 14:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau phú quý ngút trời, giàu không kịp cản.

Tuổi Thìn 

Kiếp Tài tác động, tuổi Thìn cần đặc biệt lưu tâm đến việc quản lý cảm xúc và tài sản cá nhân. Cảm giác nôn nóng muốn đạt được kết quả nhanh chóng có thể dẫn bạn đến những sai lầm trong việc nhận định tình hình. Hãy giữ tâm thế bình tĩnh, hành sự thận trọng và coi đây là giai đoạn để rèn luyện sự kiên nhẫn và bản lĩnh.

Mặc dù nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn khá ổn định nhưng bạn lại dễ gặp phải tình trạng tiền vào cửa trước, ra cửa sau. Những lời mời gọi đầu tư từ người quen có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý hoặc thua lỗ. Hãy kiên định với kế hoạch tài chính đã đề ra và tránh xa các trò chơi mang tính chất đỏ đen.

Từ nay 25/2 đến 28/2, 3 con giáp tiền xài phủ phê, làm ăn khấm khá, công thành danh toại, cuộc đời dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Từ nay 25/2 đến 28/2, 3 con giáp tiền xài phủ phê, làm ăn khấm khá, công thành danh toại, cuộc đời dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là con giáp cuối cùng góp mặt trong danh sách vận may. Giai đoạn này mang đến nhiều tín hiệu tích cực về cơ hội, đặc biệt trong các quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp và tài chính. Vận trình khởi sắc giúp con giáp này dễ đạt kết quả như mong đợi.

Tài vận của tuổi Ngọ có xu hướng mở rộng nhờ sự linh hoạt và nhạy bén. Những cơ hội mới xuất hiện đúng thời điểm, giúp con giáp này cải thiện nguồn thu và nâng cao hiệu quả công việc. Người đang tìm hướng đi mới có thể nhận được tín hiệu thuận lợi, mở ra bước ngoặt đáng kể.

Điểm đáng chú ý là vận khí của tuổi Ngọ trong giai đoạn này mang tính hỗ trợ mạnh mẽ từ môi trường xung quanh. Khi thời vận hội tụ, các trở ngại được giảm nhẹ, kế hoạch triển khai thuận lợi hơn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Ngọ dễ tạo đà phát triển lâu dài cho năm mới.

Từ nay 25/2 đến 28/2, 3 con giáp tiền xài phủ phê, làm ăn khấm khá, công thành danh toại, cuộc đời dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

