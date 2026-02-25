Từ 1/3/2026 dương lịch: 3 con giáp gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn đầy túi, hạnh phúc tràn về từ muôn nơi

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 14:43

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau công việc thăng hoa tỏa sáng, tương lai huy hoàng.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi dường như phải tự mình nỗ lực mà không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vận trình có phần vất vả hơn khi các thách thức mới liên tục xuất hiện đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh vững vàng để vượt qua. Tuy nhiên, chính sự tự lập này sẽ giúp bạn khám phá ra những tiềm năng còn tiềm ẩn của bản thân.

Phương diện tình cảm ở mức bình lặng, bạn và người ấy cần dành cho nhau nhiều khoảng không gian riêng tư hơn để suy ngẫm về mối quan hệ. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể nảy sinh nếu đôi bên không biết kiềm chế cái tôi cá nhân và sự bướng bỉnh của mình. Người độc thân cảm thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới nên vận trình khá ảm đạm.

Từ 1/3/2026 dương lịch: 3 con giáp gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn đầy túi, hạnh phúc tràn về từ muôn nơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Từ 1/3/2026 dương lịch: 3 con giáp gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn đầy túi, hạnh phúc tràn về từ muôn nơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Ngày này mang đến cho tuổi Thìn nguồn năng lượng hành động mạnh mẽ. Công việc xuất hiện bước ngoặt quan trọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hợp tác, mở rộng hướng làm ăn hoặc thay đổi vị trí. Những tín hiệu tích cực đến khá bất ngờ, đòi hỏi sự nhạy bén trong quyết định. Nếu chần chừ hoặc suy nghĩ quá lâu, cơ hội dễ rơi vào tay người khác.

Tài vận của tuổi Thìn trong thời gian này có xu hướng tăng nhanh nhưng không ổn định. Dòng tiền có thể đến từ các nguồn ngoài dự tính như khoản thưởng, cơ hội đầu tư hoặc đề xuất sinh lợi. Tuy nhiên vận may mang tính thời điểm, cần hành động dứt khoát và cân nhắc nhanh chóng. Người biết tận dụng thời cơ có thể tạo bước tiến tài chính đáng kể.

Về tổng thể, vận trình hai ngày này thiên về “tốc độ thắng thế”. Tuổi Thìn càng chủ động càng dễ đạt kết quả tốt. Việc trì hoãn hoặc thiếu tập trung dễ khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Đây là giai đoạn thích hợp để quyết định những việc đã cân nhắc từ trước thay vì tiếp tục chờ đợi.

Từ 1/3/2026 dương lịch: 3 con giáp gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn đầy túi, hạnh phúc tràn về từ muôn nơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

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Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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