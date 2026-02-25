Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Tuổi Ngọ được bao bọc bởi nhiều nguồn năng lượng tích cực nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng khiến trái tim rung động trong hoàn cảnh đầy bất ngờ. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhau và mở ra khả năng cho một mối nhân duyên đáng mong đợi.

Con đường sự nghiệp nhìn chung vẫn trên đà phát triển ổn định. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc, bạn không gặp phải trở ngại quá lớn. Dù phía trước còn thử thách, nhưng với ý chí kiên định, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bước vào thời gian với vận may thiên về ổn định và tích lũy. Không phải kiểu bùng nổ mạnh mẽ, nhưng tài lộc đến đều đặn, công việc tiến triển chắc chắn, mọi việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Đây là giai đoạn con giáp này dễ đạt được kết quả tốt nhờ sự kiên trì và tỉnh táo vốn có.

Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Tỵ có cơ hội cải thiện nguồn thu thông qua những quyết định đúng thời điểm. Các khoản đầu tư nhỏ, kế hoạch dài hạn hoặc hướng đi mới trong công việc đều cho tín hiệu tích cực. Nhờ vận khí tốt, rủi ro giảm bớt, các bước tiến trở nên vững vàng hơn.

Điểm nổi bật của tuổi Tỵ trong giai đoạn này là sự hanh thông về tinh thần và vận thế tổng thể. Khi tâm thế ổn định, con giáp này dễ đưa ra lựa chọn sáng suốt, tránh được sai lầm lớn. Nhờ vậy, mọi việc tiến triển trôi chảy, đúng với dấu hiệu được Phật gia hộ, càng làm càng thuận.

Từ nay được xem là thời điểm vận khí đầu năm hội tụ mạnh, mang đến nhiều chuyển biến tích cực cho tuổi Tỵ, đồng thời tuổi Ngọ cũng đón cơ hội rõ rệt. Khi tài lộc và cơ hội song hành, việc chủ động nắm bắt thời vận sẽ giúp các con giáp này mở ra chặng đường hanh thông và thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!