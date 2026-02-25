Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 14:28

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ.

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ được bao bọc bởi nhiều nguồn năng lượng tích cực nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng khiến trái tim rung động trong hoàn cảnh đầy bất ngờ. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhau và mở ra khả năng cho một mối nhân duyên đáng mong đợi.

Con đường sự nghiệp nhìn chung vẫn trên đà phát triển ổn định. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và thái độ làm việc nghiêm túc, bạn không gặp phải trở ngại quá lớn. Dù phía trước còn thử thách, nhưng với ý chí kiên định, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ bước vào thời gian với vận may thiên về ổn định và tích lũy. Không phải kiểu bùng nổ mạnh mẽ, nhưng tài lộc đến đều đặn, công việc tiến triển chắc chắn, mọi việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Đây là giai đoạn con giáp này dễ đạt được kết quả tốt nhờ sự kiên trì và tỉnh táo vốn có.

Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Tỵ có cơ hội cải thiện nguồn thu thông qua những quyết định đúng thời điểm. Các khoản đầu tư nhỏ, kế hoạch dài hạn hoặc hướng đi mới trong công việc đều cho tín hiệu tích cực. Nhờ vận khí tốt, rủi ro giảm bớt, các bước tiến trở nên vững vàng hơn.

Điểm nổi bật của tuổi Tỵ trong giai đoạn này là sự hanh thông về tinh thần và vận thế tổng thể. Khi tâm thế ổn định, con giáp này dễ đưa ra lựa chọn sáng suốt, tránh được sai lầm lớn. Nhờ vậy, mọi việc tiến triển trôi chảy, đúng với dấu hiệu được Phật gia hộ, càng làm càng thuận.

Từ nay được xem là thời điểm vận khí đầu năm hội tụ mạnh, mang đến nhiều chuyển biến tích cực cho tuổi Tỵ, đồng thời tuổi Ngọ cũng đón cơ hội rõ rệt. Khi tài lộc và cơ hội song hành, việc chủ động nắm bắt thời vận sẽ giúp các con giáp này mở ra chặng đường hanh thông và thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Sau 16h30 chiều nay 25/2/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, vận khí hanh thông, nguyện ước thành công, hưởng phước cả năm

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 18 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 26 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 34 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 41 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng