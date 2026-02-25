Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 28/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 14:36

3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình nhờ có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn còn có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này đang có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình.

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 28/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại nhé.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình bền chặt, bản mệnh dù bận rộn công việc như không vì thế mà bỏ bê gia đình. Ngược lại sự tận tâm và chu đáo của bản mệnh khiến cho đối phương xúc động, càng thêm phần thương yêu và thông cảm cho những vất vả của con giáp này.

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 28/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của mình qua đêm nay. Con giáp này không phải là người quá tham vọng nhưng cũng luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho bản thân và không ngừng thúc giục bản thân tiến về trước. Cát khí cũng giúp bạn kiếm tiền thuận lợi hơn.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hằng ngày, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 28/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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