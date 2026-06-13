Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 13/06/2026 04:15

3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hầu như thuận lợi về mọi mặt. Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Hợi đã được đền đáp bằng thành quả của chính mình. Vận trình tài lộc không lo, không nghĩ. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ công việc phụ. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá suôn sẻ và hạnh phúc. Gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn trong vấn đề tình cảm, tình yêu đôi lứa. Người tuổi này còn có thêm cơ hội mở rộng quan hệ xã giao, từ đó có thể tìm thấy được đối tượng phù hợp với mình. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra hầu như không gặp khó khăn nào. Bạn không những không gặp khó khăn mà còn có cơ hội tốt để khẳng định năng lực với cấp trên. Con giáp này tự tin quyết định đầu tư ngay từ lúc này nhờ có nguồn tích lũy khấm khá và có Chính Tài chiếu mệnh. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có dấu hiệu tốt đẹp và khởi sắc hơn trước. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình đang cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ấy. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ, hanh thông. Tử vi dự đoán tuổi Tuất đang có Thiên Tài chiếu mệnh, do đó hãy cứ nắm lấy cơ hội tốt này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này vừa có nguồn thu nhập chính, vừa có nguồn thu nhập phụ nên bản mệnh có thể an tâm chi tiêu cho những nhu cầu mua sắm cá nhân của mình. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Người tuổi này đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người mình yêu. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Sự thật ngỡ ngàng về loại củ dại ở Việt Nam hóa ra sở hữu "quyền năng" sức khỏe cực khủng

Dinh dưỡng 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/6/2026), 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, đêm tân hôn tôi ám ảnh hành động của anh

Lấy chồng lương 80 triệu/tháng, đêm tân hôn tôi ám ảnh hành động của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, người vợ liền đưa ra tờ giấy khiến chồng ngã ngửa

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở mắt 'trúng số độc đắc', làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, tình tiền viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp mở mắt 'trúng số độc đắc', làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Tin nóng 8 giờ 13 phút trước
Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Dinh dưỡng 9 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/6/2026, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/6/2026, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng, tài sản tỷ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" hàng tỷ USD

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp mở mắt 'trúng số độc đắc', làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, tình tiền viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp mở mắt 'trúng số độc đắc', làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, tình tiền viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/6/2026, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/6/2026, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp rũ sạch tam tai, vận trình hanh thông như 'hổ mọc thêm cánh', phát tài rực rỡ, hỷ tín tới nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người