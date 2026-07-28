Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

Đời sống 28/07/2026 09:10

Hôm nay, ngày 28/7/2026 giá vàng thế giới giảm về sát 4.040 USD/ounce, trong nước quay đầu giảm mạnh 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng giảm giá kim loại quý. ACB giảm vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng, mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống 137,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 141,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h42, giá vàng thế giới tiếp tục lùi về 4.047 USD/ounce.

Sáng nay 28/7, lúc 7h giá vàng thế giới giảm về 4.065 USD/ounce sau khi tăng vọt lên trên 4.100 USD/ounce phiên hôm qua.

Lúc 21h ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.088 USD/ounce, tăng 34 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư toàn cầu là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ lãi suất 2,25% sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng trước. ECB đã cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất do giá dầu leo thang sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran sụp đổ.

ECB cho biết sẽ theo dõi mức độ và thời gian kéo dài của cú sốc năng lượng. Thị trường dự báo cơ quan này có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới, trong khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, gây gián đoạn các tuyến hàng hải huyết mạch.

Căng thẳng gia tăng đẩy giá dầu đi lên, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và khiến Fed có thể duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vì thế tăng, gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, khi xung đột hạ nhiệt, áp lực giảm giá đối với kim loại quý cũng dịu bớt.

So với vùng đỉnh trước khi xung đột leo thang, giá vàng hiện đã giảm khoảng 25%.

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