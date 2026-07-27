Giá vàng hôm nay, ngày 27/7/2026: Tăng mạnh đầu tuần, vàng miếng SJC có đà bứt phá

Đời sống 27/07/2026 09:13

Hôm nay, ngày 27/7/2026 giá vàng trong và ngoài nước tăng mạnh đầu tuần; chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng giá vàng miếng 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng 1,5 triệu đồng, mua vào 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. ACB tăng 2 triệu đồng mỗi lượng, lên 137 triệu đồng chiều mua vào; còn bán ra tăng 1,5 triệu đồng, lên 143 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 27/7/2026: Tăng mạnh đầu tuần, vàng miếng SJC có đà bứt phá - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: VietNamNet. 

Theo VietNamNet, sáng nay 27/7, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng thế giới bứt tốc lên sát 4.100 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua phục hồi, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Đà tăng bị hạn chế bởi thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Đồng USD duy trì sức mạnh và lo ngại lạm phát khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao tiếp tục gia tăng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.053 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.055 USD/ounce.

Giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Đồng yên vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD. Dù BoJ được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, một số chuyên gia cảnh báo ngân hàng này có thể phát đi tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến.

Dayeon Hong, chiến lược gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, cho rằng nếu BoJ chuyển sang lập trường cứng rắn, đồng yên sẽ mạnh lên do dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển. Điều này có thể gây căng thẳng thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu, thậm chí khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng để huy động tiền mặt.

Điều này từng xảy ra vào đầu tháng 8/2024, khi BoJ bất ngờ nâng lãi suất.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ và ước tính đầu tiên về tăng trưởng GDP quý II. Những dữ liệu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

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