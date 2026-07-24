Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng từ 5 - 6,5 triệu đồng/lượng, đây là mức cao nhất trong vòng một năm qua, đồng nghĩa những người mua vàng thời điểm này chấp nhận mức lỗ ngay lập tức. So với mức giá đầu tuần, vàng miếng đã giảm tổng cộng 8,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, những người mua vàng lỗ lên đến 13,6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 134 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng, mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 1 triệu đồng, xuống 135 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng 1 triệu đồng, mua với giá 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng...

Theo báo Dân Việt , giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 24/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.049 USD/ounce, giảm mạnh 81 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 133 triệu đồng, bán ra 138 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 135 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 134 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng…

Theo Kitco News, mặc dù giá vàng tiếp tục gặp khó khăn quanh mức 4.000 USD/ounce, nhưng mức hỗ trợ vẫn đang được giữ vững và các nhà đầu tư nhỏ lẻ hầu như không có dấu hiệu đầu hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận Thị trường Thế giới tại EverBank cho biết, mặc dù gần đây bộ phận giao dịch của ông chứng kiến ​​nhiều người bán hơn người mua, nhưng sự thay đổi này không phản ánh sự hoảng loạn hay mất niềm tin vào triển vọng dài hạn của vàng. Thay vào đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi từ đợt tăng giá lịch sử của kim loại này chỉ đơn giản là đang chốt lời trong khi chờ đợi cơ hội tốt hơn để quay trở lại thị trường.

"Chúng tôi không thấy hiện tượng bán tháo thanh khoản. Trước đây, chúng ta từng chứng kiến ​​hiện tượng này trên thị trường chứng khoán, khi mọi người bán đi tài sản duy nhất giữ được giá trị để bù đắp những khoản lỗ ở những nơi khác. Nhưng hiện tại chúng tôi không thấy điều đó", ông Gaffney nói.

Thay vào đó, ông Gaffney cho biết các nhà đầu tư cá nhân nhận ra rằng họ đang nắm giữ khoản lợi nhuận đáng kể sau đợt tăng giá mạnh của vàng và đang chọn cách rút lui khi gần đến một điểm uốn kỹ thuật quan trọng.

"Họ hiểu giá trị của nó. Họ đang bán và chờ xem liệu có thể mua lại với giá tốt hơn hay không. Đó không phải là sự tuyệt vọng và cũng không phải vì họ phải bù đắp thua lỗ ở những khoản khác", ông Gaffney nhận định.

Đối với ông Gaffney, sự khác biệt này rất quan trọng vì nó cho thấy thị trường kim loại quý về cơ bản vẫn ổn định bất chấp sự điều chỉnh gần đây.

Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh vàng đang phải vật lộn với những lực lượng kinh tế vĩ mô đối lập. Một mặt, sự bất ổn địa chính trị dai dẳng và việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vào vàng tiếp tục hỗ trợ vàng trong dài hạn. Mặt khác, kỳ vọng về lãi suất cao và chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời đã khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đứng ngoài cuộc.

Ông Gaffney cho biết, EverBank tiếp tục nhận được sự hỗ trợ vững chắc từ các ngân hàng trung ương ngay cả khi các nhà đầu tư cá nhân trở thành người bán ròng.

"Chúng tôi nhận thấy số lượng người bán nhiều hơn người mua, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến sự biến động của thị trường. Họ đang chốt lời. Họ hài lòng với vị thế hiện tại của mình", ông Gaffney chia sẻ.

Đồng thời, ông lưu ý rằng các nhà đầu tư không đổ xô vào các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng như một kênh đầu tư an toàn vì nhiều người vẫn kỳ vọng căng thẳng hiện tại ở Trung Đông sẽ giảm bớt.

Thay vì chạy theo những biến động giá ngắn hạn, ông Gaffney cho biết nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước khi rót thêm vốn.

Mặc dù lãi suất cao hơn có thể hạn chế nhu cầu trong ngắn hạn, ông Gaffney nhấn mạnh rằng những lo ngại về lạm phát, sự bất ổn địa chính trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn là những lý do thuyết phục trong dài hạn để sở hữu kim loại quý.

Bất chấp sự điều chỉnh gần đây, ông Gaffney cho biết ông vẫn lạc quan rằng các nhà đầu tư cá nhân chưa từ bỏ vàng. Ông chỉ ra rằng hầu hết các nhà phân tích hàng hóa đều dự đoán giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức cao hơn mức hiện tại.