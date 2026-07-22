Nhìn thấy ô tô 7 chỗ đậu trong hẻm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) rất lâu không di chuyển, người dân đến kiểm tra và phát hiện một người tử vong trong xe.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 22/7, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một tài xế tử vong trong ô tô 7 chỗ đỗ bên đường.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sinh sống gần địa chỉ 382 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) nhận thấy chiếc ô tô mang BKS 60H-331.XX dừng đỗ bên đường suốt thời gian dài mà không di chuyển.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một số người tiến lại gần kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi ngồi gục trên ghế lái. Thời điểm này, toàn bộ các cửa kính xe ô tô đều đã bị khóa chặt từ bên trong.

Người dân đã nhiều lần đập cửa kính và gọi lớn nhưng không thấy tài xế có phản ứng. Ngay lập tức, sự việc được tri hô và trình báo tới cơ quan công an địa phương.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai phương án phá cửa xe để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, nam tài xế được xác định đã tử vong từ trước đó.

Hiện lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh xung quanh và thu thập chứng cứ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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