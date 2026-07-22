Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của "Lưỡng kinh thập ngũ nhật"

Sao quốc tế 22/07/2026 15:34

"Lưỡng kinh thập ngũ nhật" vừa chính thức công bố dàn diễn viên, trong đó Thành Nghị là diễn viên duy nhất giữ vị trí nam chính.

Từng có thông tin cho rằng "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" là dự án song nam chủ, đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Thành Nghị và Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, danh sách diễn viên chính thức do đoàn phim công bố mới đây đã làm rõ vị trí của các diễn viên trong tác phẩm.

Theo đó, Thành Nghị là nam diễn viên duy nhất giữ danh hiệu nam chính của bộ phim. Trong khi đó, Lâm Canh Tân và Ngô Hạnh Kiện được xếp vào nhóm "diễn xuất đặc biệt". Thứ tự tên diễn viên trong danh sách cũng được sắp xếp theo số nét trong tên, được xem là một trong những cách thể hiện mới được áp dụng theo quy định của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật' - Ảnh 1

Thành Nghị xác nhận tham gia "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" từ năm 2023. Đến đầu năm 2024, ê-kíp hoàn thiện những phần kịch bản đầu tiên và chính thức khởi quay vào tháng 10.2025. Sau khoảng 8 tháng ghi hình, bộ phim hoàn tất quá trình sản xuất trước khi công bố đội ngũ diễn viên tại sự kiện iQIYI717 diễn ra ngày 17.7.

Trong thời gian ghi hình, Thành Nghị nhận được nhiều lời khen về thái độ làm việc chuyên nghiệp. Nam diễn viên được cho là thường xuyên làm việc với cường độ cao, có ngày kéo dài khoảng 12 tiếng. Với những phân cảnh hành động hoặc cảnh quay có mức độ nguy hiểm, anh trực tiếp thực hiện nhiều cảnh thay vì sử dụng diễn viên đóng thế. Dù phải đối mặt với điều kiện quay phim khắc nghiệt, Thành Nghị vẫn liên tục điều chỉnh cách thể hiện để hoàn thiện nhân vật.

Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật' - Ảnh 2

"Lưỡng kinh thập ngũ nhật" do đạo diễn Trương Lê chỉ đạo, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung. Nội dung phim xoay quanh hành trình 15 ngày của Hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ trên đường từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh để kế vị. Trong chuyến đi, nhân vật phải đối mặt với những âm mưu chính trị, các cuộc truy sát nguy hiểm, đồng thời trải qua quá trình trưởng thành giữa những biến động của thời cuộc.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo thông tin từ nền tảng phát sóng, lượng người đặt xem trước đã vượt mốc 1 triệu. Các chủ đề liên quan đến Thành Nghị và nhân vật Chu Chiêm Cơ cũng liên tục nhận được lượng thảo luận cao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dù chưa chính thức lên sóng, "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" đã được giới thiệu tại Triển lãm Cấp phép Toàn cầu Thượng Hải lần thứ 9. Đáng chú ý, khu vực trưng bày của tác phẩm sử dụng hình ảnh Thành Nghị trong vai Chu Chiêm Cơ làm điểm nhấn, cho thấy kỳ vọng của nhà sản xuất dành cho dự án này.

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