Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật'

Sao quốc tế 22/07/2026 15:34

'Lưỡng kinh thập ngũ nhật' vừa chính thức công bố dàn diễn viên, trong đó Thành Nghị là diễn viên duy nhất giữ vị trí nam chính.

Từng có thông tin cho rằng "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" là dự án song nam chủ, đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Thành Nghị và Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, danh sách diễn viên chính thức do đoàn phim công bố mới đây đã làm rõ vị trí của các diễn viên trong tác phẩm.

Theo đó, Thành Nghị là nam diễn viên duy nhất giữ danh hiệu nam chính của bộ phim. Trong khi đó, Lâm Canh Tân và Ngô Hạnh Kiện được xếp vào nhóm "diễn xuất đặc biệt". Thứ tự tên diễn viên trong danh sách cũng được sắp xếp theo số nét trong tên, được xem là một trong những cách thể hiện mới được áp dụng theo quy định của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật' - Ảnh 1

Thành Nghị xác nhận tham gia "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" từ năm 2023. Đến đầu năm 2024, ê-kíp hoàn thiện những phần kịch bản đầu tiên và chính thức khởi quay vào tháng 10.2025. Sau khoảng 8 tháng ghi hình, bộ phim hoàn tất quá trình sản xuất trước khi công bố đội ngũ diễn viên tại sự kiện iQIYI717 diễn ra ngày 17.7.

Trong thời gian ghi hình, Thành Nghị nhận được nhiều lời khen về thái độ làm việc chuyên nghiệp. Nam diễn viên được cho là thường xuyên làm việc với cường độ cao, có ngày kéo dài khoảng 12 tiếng. Với những phân cảnh hành động hoặc cảnh quay có mức độ nguy hiểm, anh trực tiếp thực hiện nhiều cảnh thay vì sử dụng diễn viên đóng thế. Dù phải đối mặt với điều kiện quay phim khắc nghiệt, Thành Nghị vẫn liên tục điều chỉnh cách thể hiện để hoàn thiện nhân vật.

Thành Nghị xác nhận đóng nam chính duy nhất của 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật' - Ảnh 2

"Lưỡng kinh thập ngũ nhật" do đạo diễn Trương Lê chỉ đạo, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung. Nội dung phim xoay quanh hành trình 15 ngày của Hoàng thái tôn Chu Chiêm Cơ trên đường từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh để kế vị. Trong chuyến đi, nhân vật phải đối mặt với những âm mưu chính trị, các cuộc truy sát nguy hiểm, đồng thời trải qua quá trình trưởng thành giữa những biến động của thời cuộc.

Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo thông tin từ nền tảng phát sóng, lượng người đặt xem trước đã vượt mốc 1 triệu. Các chủ đề liên quan đến Thành Nghị và nhân vật Chu Chiêm Cơ cũng liên tục nhận được lượng thảo luận cao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dù chưa chính thức lên sóng, "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" đã được giới thiệu tại Triển lãm Cấp phép Toàn cầu Thượng Hải lần thứ 9. Đáng chú ý, khu vực trưng bày của tác phẩm sử dụng hình ảnh Thành Nghị trong vai Chu Chiêm Cơ làm điểm nhấn, cho thấy kỳ vọng của nhà sản xuất dành cho dự án này.

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Sau thời gian ghi dấu ấn với loạt phim cổ trang, Thành Nghị chính thức trở lại màn ảnh bằng dự án hiện đại "Thú hoang", vừa khởi quay tại Hong Kong (Trung Quốc). Những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên trên phim trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Thành Nghị tái xuất dòng phim hiện đại, ngoại hình gây bàn luận

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị trở lại đường đua phim trinh thám hiện đại qua 'Săn lùng lời nói dối'

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

TIN MỚI NHẤT

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài mở cửa kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/7/2026, Thần Tài mở cửa kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau một lần chồng tơ tưởng người ngoài, tôi liền ra tay khiến anh tỉnh ngộ

Sau một lần chồng tơ tưởng người ngoài, tôi liền ra tay khiến anh tỉnh ngộ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Phát hiện chồng để ý phụ nữ trẻ, vợ U40 có cách xử lý khiến anh thay đổi hoàn toàn

Phát hiện chồng để ý phụ nữ trẻ, vợ U40 có cách xử lý khiến anh thay đổi hoàn toàn

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Yêu nhau 2 năm mới phát hiện là họ hàng xa, cặp đôi rơi vào tình cảnh khó xử

Yêu nhau 2 năm mới phát hiện là họ hàng xa, cặp đôi rơi vào tình cảnh khó xử

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay vào đúng ngày 23/7

3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay vào đúng ngày 23/7

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lốc xoáy bụi khổng lồ quét qua bãi đậu xe khiến người dân kinh ngạc đứng nhìn

Lốc xoáy bụi khổng lồ quét qua bãi đậu xe khiến người dân kinh ngạc đứng nhìn

Video 2 giờ 13 phút trước
Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy

Đồng ý ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Bò "điên" hung hăng tấn công, nhấc bổng cậu bé lên không trung và cái kết thót tim

Bò "điên" hung hăng tấn công, nhấc bổng cậu bé lên không trung và cái kết thót tim

Video 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

'Bách Hoa Sát' của Mạnh Tử Nghĩa gây tranh luận vì kịch bản thiếu đột phá

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới

Triệu Lệ Dĩnh tạm 'im hơi lặng tiếng' sau hơn một năm không ra mắt phim mới