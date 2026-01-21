Vào ngày 14/1, phòng làm việc Thành Nghị đã ra thông báo thay đổi con dấu chính thức của công ty quản lý Hoan Thụy Thế Kỷ thành con dấu độc quyền của "Phòng làm việc văn hóa điện ảnh Kỳ Viên Vĩnh Khang", đánh dấu sự tách biệt hoàn toàn khỏi hệ thống công ty Hoan Thụy.

Thành Nghị (tên thật Phó Thi Kỳ) hiện có liên quan với 3 doanh nghiệp, trong đó Studio (phòng làm việc) Văn hóa Điện ảnh - Truyền hình Kỳ Viên Vĩnh Khang là studio cá nhân do anh sở hữu 100% vốn. Studio này được thành lập vào tháng 1/2018, vốn đăng ký 500.000 NDT, phạm vi kinh doanh bao gồm các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến phát thanh - điện ảnh - truyền hình, phát triển dự án văn hóa điện ảnh…

Những ngày gần đây, vấn đề hợp đồng của Thành Nghị và công ty Hoan Thụy thu hút sự quan tâm lớn. Hợp đồng của nam diễn viên với Hoan Thụy chính thức hết hạn vào ngày 18.1.2026, nhưng tên của Thành Nghị vẫn được liệt kê trên trang web chính thức của công ty.

Mặc dù đã có nguồn tin trong giới cho biết Thành Nghị chấm dứt hợp đồng với Hoan Thụy trong hòa bình, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức từ phía nam diễn viên về việc anh có gia hạn hay không.

Giữa tin tức Thành Nghị rời đi, theo dữ liệu Wind, giá cổ phiếu Hoan Thụy giảm liên tiếp 3 phiên, tổng mức giảm 12,32%. Cụ thể, mức giảm trong các ngày 15.1, 16.1 và 19.1 lần lượt là 7,21%, 5,14% và 0,38%.

Ngày 19/1, một phóng viên với tư cách nhà đầu tư đã gọi đến đường dây nóng của Hoan Thụy, hỏi về tin đồn Thành Nghị không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Nhân viên liên quan cho biết: “Chúng tôi vẫn phải chờ thông báo chính thức từ công ty”.

Ngoài ra, trước việc giá cổ phiếu công ty giảm trong vài ngày gần đây, người này cho rằng “có lẽ không liên quan đến tin đồn trên”, biến động giá chủ yếu là do các yếu tố của thị trường.

Tuy nhiên, truyền thông nhận định, dù Hoan Thụy chưa từng công bố công khai mức đóng góp cụ thể của Thành Nghị vào doanh thu mảng quản lý nghệ sĩ, nhưng không thể phủ nhận trong số các nghệ sĩ ký hợp đồng hiện tại của công ty, Thành Nghị đã tích lũy độ nổi tiếng rất cao nhờ nhiều bộ phim ăn khách như “Thanh vân chí”, “Lưu ly mỹ nhân sát”, “Trầm vụn hương phai”, “Liên hoa lâu”,... được xem là “nghệ sĩ trụ cột” trong Hoan Thụy.

Trong năm 2025, Thành Nghị đối mặt với chuỗi thất bại, khi cả 3 bộ phim do anh đóng chính - “Phó sơn hải”, “Thiên địa kiếm tâm”, “Trường An 24 kế” - đều không đạt kết quả phát sóng như mong đợi. Song, cộng đồng fan của nam diễn viên vẫn chứng minh sức mạnh và sự ủng hộ nhiệt tình. Trong bảng xếp hạng những phim được fan mua tài khoản VIP nhiều nhất trên các nền tảng năm 2025, 3 bộ phim của Thành Nghị chiếm các vị trí đầu tiên.

“Phó sơn hải” đứng Top 1 với 19,89 triệu NDT, “Trường An 24 kế” ghi nhận 15,63 triệu NDT và “Thiên địa kiếm tâm” đứng Top 3 với 14,31 triệu NDT.