Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Định vị bản thân là bộ phim đại nam chủ, ý là xoay quanh hành trình của nam chính chủ đạo, Thiên Địa Kiếm Tâm từng được kỳ vọng là tác phẩm giúp Thành Nghị khẳng định lại vị thế trong dòng phim cổ trang. Thế nhưng, đến các tập 22 và 23, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi thống kê thời lượng xuất hiện của nam chính Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị) chỉ còn dưới 1 phút mỗi tập. Có cảnh thậm chí chỉ lóe lên trong vài giây, đủ để người xem xác nhận rằng anh vẫn còn trong phim.

Trong khi đó, nam phụ Thường Hoa Sâm lại chiếm sóng áp đảo 31 phút 10 giây ở tập 24 và gần 20 phút ở tập 23. Nữ chính Lý Nhất Đồng thì gần như biến mất khỏi khung hình. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả đã đặt ra thắc mắc rằng liệu đây là phim của Thành Nghị hay của Thường Hoa Sâm?

Một số người hâm mộ lý giải rằng mạch truyện giai đoạn này xoay quanh phó bản Tây Tây Vực. Nhân vật Phạm Vân Phi (Thường Hoa Sâm thủ vai) là trung tâm, nên việc chiếm sóng nghiêng về phía anh là hợp lý. Tuy nhiên, phần đông khán giả vẫn cho rằng việc phân bổ thời lượng thiếu cân đối đã khiến tuyến nhân vật chính trở nên mờ nhạt. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ Thành Nghị và Lý Nhất Đồng còn tuyên bố đã ngưng xem phim từ tập 18.

Với những ai yêu thích hình tượng đại nam chủ từng được định nghĩa qua các vai diễn bi tráng của Thành Nghị, sự cắt xén này chẳng khác nào cú vung kiếm đầy tổn thương. Bởi lẽ, Thiên Địa Kiếm Tâm vốn được quảng bá là dự án trọng điểm, Thành Nghị đầu tư công sức suốt 119 ngày quay liên tục, nhiều hôm làm việc xuyên đêm đến sáng. Thế nhưng kết quả, nhân vật chính lại bị “bốc hơi” khỏi khung hình chỉ trong vài chục giây. Ê-kíp có lẽ đã quá thẳng tay cắt hết các cảnh diễn của Thành Nghị, khiến dự án mất đi điểm tựa ban đầu.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, "Thiên địa kiếm tâm" không phải là phim “đại nam chủ”. Dòng phim thuộc hệ liệt hồ yêu này vốn có nhiều tuyến tình cảm đan xen, không tập trung duy nhất vào cặp chính. Do đó, việc yêu cầu biên kịch điều chỉnh nội dung chỉ để tôn vinh một nhân vật là chưa hợp lý.

Đến thời điểm hiện tại, "Thiên địa kiếm tâm" được xem là tác phẩm có nguy cơ trở thành bộ phim “flop” (thất bại) thứ hai liên tiếp của Thành Nghị trong năm 2025. Lượt xem trung bình chỉ đạt khoảng 8 triệu, trong khi việc bảo vệ mốc 13 triệu vẫn là thử thách lớn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử làng phim Hoa ngữ xuất hiện trường hợp fandom kêu gọi tẩy chay chính bộ phim có thần tượng mình góp mặt.

 

Sau thành công vang dội của 'Liên hoa lâu', Thành Nghị đang có sự nghiệp 'đáng báo động'

Sau thành công vang dội của 'Liên hoa lâu', Thành Nghị đang có sự nghiệp 'đáng báo động'

Nhiều năm qua, Thành Nghị dường như đang đối diện với chuỗi trượt dài trong sự nghiệp, khi liên tiếp sáu bộ phim do anh đóng chính đều có thành tích mờ nhạt, bất chấp đầu tư lớn và chiến dịch truyền thông rầm rộ.

