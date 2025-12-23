Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội

Sao quốc tế 23/12/2025 08:30

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa giành giải Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm tại nhờ thành công của bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Tuy nhiên, ngay sau lễ trao giải, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì tạo hình xuất hiện.

Triệu Lộ Tư diện váy dạ hội kết hợp trang sức cao cấp. Song, nhiều người hâm mộ cho rằng tổng thể chưa đủ nổi bật, không tương xứng với vị thế ngôi sao của nữ diễn viên. Trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng bộ lễ phục ban đầu của cô gặp sự cố, buộc phải thay trang phục vào phút chót.

 

Trước những ý kiến trái chiều, Triệu Lộ Tư đã mở livestream sau sự kiện để trực tiếp lên tiếng, cho biết từ lâu đã từ chối để diện mạo trở thành áp lực cho bản thân. “Tôi không phải kiểu diễn viên đẹp nổi trội. Không đẹp thì không đẹp thôi, phim chiếu tốt là được”, nữ diễn viên nói.

Triệu Lộ Tư cũng thừa nhận ê-kíp và studio của mình mới thành lập nên vẫn cần thời gian để hoàn thiện, đồng thời xác nhận bộ trang phục xuất hiện tại lễ trao giải có một số lỗi kỹ thuật. Tuy vậy, cô nhấn mạnh đây không phải hoạt động cuối cùng và hứa sẽ tiếp tục cải thiện hình ảnh trong các sự kiện sau.

Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 1Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 2

Gần đây, Triệu Lộ Tư nhận được nhiều đánh giá tích cực về thái độ làm việc. Trong dự án gần đây Châu liêm ngọc mạc, nữ diễn viên cho thấy sự nỗ lực khi đảm nhận những cảnh quay khó, đặc biệt là các phân đoạn lặn nước, dù từng thừa nhận bản thân mắc chứng sợ biển sâu.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh 3

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư từng tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bệnh nặng và mới chỉ trở lại gần đây. Sau đó, cô tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng cô hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Theo 163, thực tế, trước khi vướng scandal, Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt. Đối thủ của Triệu Lộ Tư không nhiều, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất.

 

Triệu Lộ Tư lên tiếng khi bị dân tình chê 'kém rạng rỡ hơn hẳn' tại sự kiện

Triệu Lộ Tư lên tiếng khi bị dân tình chê 'kém rạng rỡ hơn hẳn' tại sự kiện

Chủ đề Triệu Lộ Tư xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội xứ Trung.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

