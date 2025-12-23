Triệu Lộ Tư diện váy dạ hội kết hợp trang sức cao cấp. Song, nhiều người hâm mộ cho rằng tổng thể chưa đủ nổi bật, không tương xứng với vị thế ngôi sao của nữ diễn viên. Trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng bộ lễ phục ban đầu của cô gặp sự cố, buộc phải thay trang phục vào phút chót.

Triệu Lộ Tư cũng thừa nhận ê-kíp và studio của mình mới thành lập nên vẫn cần thời gian để hoàn thiện, đồng thời xác nhận bộ trang phục xuất hiện tại lễ trao giải có một số lỗi kỹ thuật. Tuy vậy, cô nhấn mạnh đây không phải hoạt động cuối cùng và hứa sẽ tiếp tục cải thiện hình ảnh trong các sự kiện sau.

Trước những ý kiến trái chiều, Triệu Lộ Tư đã mở livestream sau sự kiện để trực tiếp lên tiếng, cho biết từ lâu đã từ chối để diện mạo trở thành áp lực cho bản thân. “Tôi không phải kiểu diễn viên đẹp nổi trội. Không đẹp thì không đẹp thôi, phim chiếu tốt là được”, nữ diễn viên nói.

Gần đây, Triệu Lộ Tư nhận được nhiều đánh giá tích cực về thái độ làm việc. Trong dự án gần đây Châu liêm ngọc mạc, nữ diễn viên cho thấy sự nỗ lực khi đảm nhận những cảnh quay khó, đặc biệt là các phân đoạn lặn nước, dù từng thừa nhận bản thân mắc chứng sợ biển sâu.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư từng tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bệnh nặng và mới chỉ trở lại gần đây. Sau đó, cô tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng cô hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Theo 163, thực tế, trước khi vướng scandal, Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt. Đối thủ của Triệu Lộ Tư không nhiều, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất.