Vợ kém 20 tuổi lần đầu tiết lộ lý do 'hôn nhân rạn nứt' với Mã Cảnh Đào

Cô tiết lộ, hai vợ chồng từng tổ chức một đám cưới giản dị vào năm 2007 mà không cầu kỳ sính lễ, bởi sự đảm bảo về vật chất cha cô đã cung cấp từ nhỏ khiến cô không cảm thấy cần thiết phải có một cuộc hôn nhân "vì tiền". Cô nói: "Tôi và anh Mã kết hôn tay trắng, tôi không yêu cầu một đồng sính lễ nào. Tôi vốn không quá coi trọng vật chất, vì từ nhỏ bố đã cho tôi đầy đủ rồi. Bố tôi nói gả con gái đâu phải là bán con, cũng không phải vì tiền mà kết hôn, nên ông không nhận sính lễ. Cha mẹ chính là chỗ dựa của tôi".

Mới đây, Ngô Giai Ni hiếm hoi đề cập đến lý do đổ vỡ hôn nhân. Cô giải thích cả hai dần mất đi sự đồng điệu trong lối sống và mục tiêu sống, khiến cuộc hôn nhân khó duy trì. Cô nói ly hôn không liên quan đến vấn đề tiền bạc như thu nhập hay chênh lệch ngoại hình. Diễn viên cũng xác nhận không có chuyện ngoại tình.

Sau ngày cưới, cô đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để chăm lo cho gia đình trong suốt 10 năm. Việc làm mẹ toàn thời gian khiến cô mất tự tin và cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô tự mô tả mình là "rất mệt mỏi mỗi ngày", điều này dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ với chồng. Cuối cùng, họ ly hôn.

Cô nói: "Ly hôn có thể giúp tôi tốt hơn. Tôi không nghĩ điều đó liên quan đến việc anh ấy có đẹp trai hay không, chỉ là chúng tôi không cùng tần số và không phù hợp với nhau. Hiện nay có rất nhiều vụ ly hôn, nhưng vì chúng tôi là người của công chúng, do đó sự việc có thể bị phóng đại. Tôi không nghĩ chúng tôi đã làm tổn thương nhau kể từ khi ly hôn. Chúng tôi vẫn là bạn bè và có hai con trai".

Về những tin đồn như "tính cách bạo lực" của Mã Cảnh Đào, Ngô Giai Ni không trực tiếp phản hồi nhưng liên tục khẳng định họ không hề có mâu thuẫn sau khi ly hôn. Cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con trai như những người bạn, thậm chí còn chúc nhau những điều tốt đẹp trong mối quan hệ mới. Cô đưa ra quan điểm như "ly hôn không có nghĩa là thất bại" và "cha mẹ là nguồn tự tin". Chia sẻ của Giai Ni khiến không ít khán giả khen ngợi, đánh giá cô là "hình mẫu của người phụ nữ trưởng thành và độc lập".