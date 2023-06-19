Ngoại hình của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào ở tuổi 61: Nhan sắc xuống cấp, trông như ông lão

Ở tuổi 61, Mã Cảnh Đào xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong livestream mới đây. Ngoại hình "xuống cấp" của nam thần đình đám một thời khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

Nhan sắc Mã Cảnh Đào bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Trung khi gần đây nam diễn viên xuất hiện trên sóng livestream. Trong buổi phát trực tiếp này, tài tử Ỷ Thiên Đồ Long ký (1994) ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai, biểu cảm khá gượng gạo, liên tục khoanh tay khi tương tác trước ống kính. Gương mặt ông lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, da xỉn màu, nhăn nheo, những đường nét điển trai trên khuôn mặt trở nên nhạt nhòa vì sương gió thời gian. Ngoại hình gây chú ý của Mã Cảnh Đào Vẻ ngoài xuống sắc của nghệ sĩ 61 tuổi khiến nhiều người không thể nhận ra nam thần đình đám một thời. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ nhân vật trong livestream không phải là nam diễn viên họ Mã mà chỉ là một “bản sao”, người đóng thế nào đó. Nhiều dân mạng nhận xét nam diễn viên Đài Loan giờ trông giống như bao ông lão bình thường khác, hoàn toàn không toát lên khí chất của một ngôi sao. Cùng với đó, không ít khán giả đăng tải lại hình ảnh của ông thời đỉnh cao, bày tỏ sự tiếc nuối khi tài tử đình đám một thời nay sa sút về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi tài tử đình đám một thời nay sa sút về ngoại hình lẫn sự nghiệp Thời gian qua, Mã Cảnh Đào cũng thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh với vai Lã Động Tân trong phim mới Đông du chi bát tiên phục ma. Đây là vai diễn từng làm nên tên tuổi của tài tử cách đây 25 năm. Tuy nhiên, việc nam diễn viên 61 tuổi đóng lại vai diễn kinh điển không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Việc nam diễn viên 61 tuổi đóng lại vai diễn kinh điển không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Nam thần đình đám một thời bị chê già, diễn xuất đơ cứng, kém thu hút thậm chí nhận nhiều bình luận khó nghe như “thảm họa”, “ăn mày quá khứ”, bất chấp dùng vai diễn cũ để thu hút sự chú ý trong khi ngoại hình không còn phù hợp. Nhớ thời đóng Lã Động Tân trong Đông du ký (1998), Mã Cảnh Đào “đốn tim” hàng triệu khán giả nữ với hình ảnh nam thần áo trắng hào hoa, phong nhã, toát lên nét lãng tử, khí chất thần tiên.

Khán giả tiếc nuối cho nhan sắc của Mã Cảnh Đào Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là tài tử Đài Loan nổi tiếng thập niên 90. Anh từng là diễn viên được nữ sĩ Quỳnh Dao ưu ái với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông... Giai đoạn sau, tên tuổi anh gắn liền với các vai đại hiệp trong phim cổ trang. Những vai diễn nổi tiếng để đời của anh có thể kể đến như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ, Trương Vô Kỵ bản Ỷ thiên đồ long ký 1994. Mã Cảnh Đào trong vai diễn Trương Vô Kỵ từng đốn tim không ít khán giả Tuy gia tài phim ảnh đồ sộ, nhưng nam diễn viên Hoa ngữ lại có đời tư khá ồn ào. Anh từng vướng phải rắc rối uống rượu hành hung cảnh sát, hay có hành vi quấy rối bạn diễn nữ. Trải qua 2 lần hôn nhân, Mã Cảnh Đào gần như biến mất khỏi làng giải trí, tuy nhiên nam diễn viên vẫn chăm sóc và chu cấp cho các con của hai vợ cũ.

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