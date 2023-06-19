Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa

Sao quốc tế 19/06/2023 09:49

Đám tang của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng đã được tổ chức vào chiều 18/6. Đồng thời, có khoảng 1.000 người đăng ký đến viếng người mẫu xấu số.

Vào ngày 18/6, trang HK01 đưa tin, tang lễ của người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc). Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để kiểm soát dòng người ra vào Nhà tưởng niệm Po Fook. Lễ tiễn đưa Thái Thiên Phượng được tổ chức riêng tư.

Không gian bên trong và phía ngoài linh đường đều được trang trí với màu sắc tươi sáng như trắng, hồng. Đây cũng là gam màu yêu thích của nữ người mẫu. Gia đình cũng chọn những bức ảnh yêu thích của cô khi còn sống vì không muốn không khí quá nặng nề.

Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 1Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 2Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 3Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 4

Bên cạnh đó, trang Sina tiết lộ, chi phí tổ chức tang lễ của người mẫu xấu số ước tính lên tới hơn 3 triệu đô la Hong Kong, trong đó có phần lớn số tiền dành để trùng tu thi hài của nữ người mẫu xấu số.

Bà Trương Yến Hoa - mẹ Thái Thiên Phượng được người thân dìu đến tang lễ của con gái. Chia sẻ về tang lễ của con gái, bà Trương xúc động: "Thiên Phượng đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Ngày đưa tiễn, gia đình không muốn sự tang thương nào xuất hiện. Chúng tôi muốn Thiên Phượng trải qua chặng đường cuối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp một cách nhẹ nhàng".

Tthời gian qua bà Trương Yến Hoa và chồng đã làm thủ tục nhận quyền giám hộ, nuôi dưỡng hai con của Thái Thiên Phượng với chồng cũ. Doanh nhân Chirs - chồng hiện tại Thái Thiên Phượng cũng túc trực tại tang lễ của vợ. Theo Sohu, một số người tiết lộ với truyền thông, anh đã phải trải qua liệu pháp tâm lý, bao gồm cả thôi miên sau khi vợ qua đời. Chris vẫn suy sụp và khóc lóc thảm thiết mỗi khi được điều trị, anh cần sự đồng hành của gia đình và bạn bè.

Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 5Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 6

 

Theo tờ On, bên cạnh gia đình, có 1.000 người đăng ký đến viếng cố người mẫu và được gia đình Thái Thiên Phượng chấp thuận. Nhiều người nổi tiếng ở Hong Kong cũng đã gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình Thái Thiên Phượng.

Đám tang chỉ tổ chức một ngày, sau đó thi hài của Thái Thiên Phượng được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để hỏa táng vào ngày 19/6.

Tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng: Trang trí bằng màu hồng, hàng nghìn người xếp hàng dài tiễn đưa - Ảnh 7

Thái Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể hôm 24/2, tại căn hộ do Kwong Kau thuê hồi tháng 1. Để phá hủy ADN và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nghi phạm đã phân xác và phi tang ngay sau khi gây án.

Hiện cơ quan chức năng giam giữ 4 người liên quan đến vụ án. Sau phiên tòa hôm 8/5, Anthony Kwong (31 tuổi, tài xế, anh trai chồng cũ của nạn nhân), Alex Kwong (28 tuổi, thất nghiệp và là chồng cũ nạn nhân), Kwong Kau (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ của nạn nhân) tiếp tục bị buộc tội giết người.

Jenny Li Sui-heung (63 tuổi, nữ, nghỉ hưu, mẹ chồng cũ của nạn nhân) bị buộc tội cản trở công lý. Bà đã xóa tin nhắn, file ghi âm cuộc trò chuyện nhằm che giấu tội ác của chồng con. Hai người khác gồm Lin (41 tuổi), Pun (29 tuổi) bị cáo buộc giúp đỡ Alex Kwong chạy trốn, được bảo lãnh tại ngoại.

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