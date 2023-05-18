Chồng của người mẫu Thái Thiên Phượng vẫn chưa vượt qua cú sốc khi mất đi người vợ yêu thương

Chris chia sẻ anh vẫn chưa vượt qua cú sốc vợ qua đời, phủ nhận mọi tin đồn về cô.

Theo Singtao Headline đưa tin, đã gần ba tháng sau khi người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, chồng cô là anh Chris mới lần đầu trả lời phỏng vấn, giải đáp các tin đồn liên quan vợ chồng anh thời gian qua. Nhiều người tung tin "Chris và Quảng Cảng Trí (chồng cũ Thiên Phượng) có quan hệ tình cảm", "Thiên Phượng qua lại với chồng cũ"... Doanh nhân cho biết những tin này sai sự thật, giữa ba người không có nhập nhằng tình cảm nào. Chồng Thái Thiên Phượng lần đầu lên tiếng sau vụ việc của nữ người mẫu Chris cho biết anh và Quảng Cảng Trí học chung thời trung học, sau đó Quảng Cảng Trí chuyển trường và quen Thái Thiên Phượng. Anh quen Thiên Phượng qua Cảng Trí. Doanh nhân cũng phủ nhận tin đồn anh và Thiên Phượng lập quỹ từ thiện để "rửa tiền". Chris cho biết vì yêu động vật, hai người cùng một số bạn bè chi tiền để cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi, không vì mục đích nào khác.

Người mẫu Thái Thiên Phượng Anh mong không còn bị tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của gia đình và bạn bè. Thái Thiên Phượng qua đời vài tháng nhưng hiện anh vẫn trong giai đoạn khó khăn, chưa vượt qua cú sốc. Chris mong bản thân và gia đình, bạn bè có không gian riêng để bình ổn tâm lý, trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình nhỏ của Chris và Thái Thiên Phượng Trước khi bị giết, Thái Thiên Phượng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Chris. Chồng Thái Thiên Phượng là con trai của người sáng lập ra chuỗi nhà hàng Đàm Tử nổi tiếng ở Hong Kong. Thái Thiên Phượng và Chris kết hôn vào vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, cô và người chồng này không đăng ký hộ khẩu và độc lập về tài chính. Cả hai có hai người con chung.

Chris có mối quan hệ tốt đẹp với hai con riêng của Thái Thiên Phượng. Mẹ Thái Thiên Phượng từng chia sẻ ảnh chụp nữ người mẫu và chồng hiện tại đưa 4 con đi chơi công viên, du thuyền, cùng nhau đón Giáng sinh. Khi Thái Thiên Phượng bị sát hại, Chris hứa chăm sóc các con riêng của vợ quá cố. Khi Thái Thiên Phượng bị sát hại, Chris hứa chăm sóc các con riêng của vợ quá cố Nói về Thái Thiên Phượng, Chris cho biết, vợ có trái tim nhân hậu, tử tế, luôn ủng hộ, yêu thương anh rất nhiều. Nam doanh nhân hạnh phúc và cảm ơn vì Thái Thiên Phượng xuất hiện trong cuộc đời mình. Bố chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng chia sẻ, sinh thời, con dâu kính trọng bố mẹ chồng, là người mẹ tốt. Ông luôn coi Thái Thiên Phượng như con gái. Chris cho biết, vợ có trái tim nhân hậu, tử tế, luôn ủng hộ, yêu thương anh rất nhiều Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể hôm 24/2, tại căn hộ do Quảng Cầu, cha của Quảng Cảng Trí thuê một tháng trước đó. Ba cha con họ Quảng bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Mẹ chồng cũ của người mẫu bị cáo buộc cản trở điều tra của cảnh sát.

Chồng tài phiệt của Thái Thiên Phượng bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ nạn nhân Chris - chồng của nữ người mẫu Thái Thiên Phượng đã bất ngờ nói về những tin đồn xoay quanh gia đình cũng như cái chết của vợ sau khi cô bị sát hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cua-nguoi-mau-thai-thien-phuong-van-chua-vuot-qua-cu-soc-khi-mat-i-nguoi-vo-yeu-thuong-583300.html