Tình trạng của chồng và con Thái Thiên Phượng sau 3 tháng

Sau 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, gia đình cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gần 3 tháng sau khi Thái Thiên Phượng qua đời, Chris vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất vợ. Theo bạn bè Chris tiết lộ với truyền thông, anh đã phải trải qua liệu pháp tâm lý, bao gồm cả thôi miên. Chris vẫn suy sụp và khóc lóc thảm thiết mỗi khi được điều trị, anh cần sự đồng hành của gia đình và bạn bè. Chồng của nữ người mẫu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ. Vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại trở thành tâm điểm chú ý của khán giả lẫn truyền thông những ngày qua. Các cơ quan báo chí liên tục cập nhật tin tức, trong khi dư luận bày tỏ phẫn nộ trước thủ đoạn giết người tàn nhẫn.

"Tất cả đều bắt nguồn từ tranh chấp tiền bạc giữa hai bên. Điều đáng phẫn nộ là cách thức sát hại của nhóm người này quá tàn ác", đại diện cảnh sát nói. Cảnh sát kết luận Thái Thiên Phượng bị sát hại cũng chỉ vì tiền Trang Sohu cũng đưa tin 2 con chung của Thái Thiên Phượng và chồng cũ Quảng Cảng Trí (10 tuổi và 8 tuổi) đều đã nhận thức được chuyện mẹ bị gia đình bố sát hại. Cảm xúc của 2 đứa trẻ bị ảnh hưởng nặng nề nên liên tục khóc. Cả 2 đứa trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt của người thân và cả nhân viên xã hội theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, 2 con của Thái Thiên Phượng và chồng hiện tại (6 tuổi và 3 tuổi) đều còn nhỏ, vẫn đang được gia đình gia đình Chris chăm sóc tốt.



Các con của Thái Thiên Phượng cũng đã nhận thức được chuyện mẹ bị gia đình bố sát hại Vừa qua cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể người mẫu cho gia đình. Gia đình Thái Thiên Phượng cũng cho lập bàn bái tế, cầu nguyện cô sớm siêu thoát. Mọi người vừa thắp nhang, vừa bật khóc trong quá trình làm lễ. Sự ra đi của cô để lại nỗi đau lớn với người thân Người thân sẽ tổ chức lễ tưởng niệm và tang lễ cho Thái Thiên Phượng vào ngày 18/6, tại tầng trệt của Nhà tưởng niệm Po Fook ở Tai Wai (Hong Kong, Trung Quốc). Sau 1 ngày, thi hài của Thái Thiên Phượng sẽ được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để hỏa táng. Gia đình sẽ tái tạo lại khuôn mặt cho Thái Thiên Phượng Một số thông tin còn cho biết gia đình Thái Thiên Phượng đã lên kế hoạch thuê công ty công nghệ cao ở nước ngoài, sử dụng dịch vụ in 3 chiều và trang điểm để tái tạo khuôn mặt cho người đã khuất. Từ đó người thân, bạn bè có thể nhìn thấy hài cốt một cách trang trọng nhất. Gia đình Thái Thiên Phượng cũng sẽ thuê toàn bộ nhà tang lễ để ngăn người ngoài vào trong.

Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ? Gia đình Thái Thiên Phượng hiện tất bật lo liệu hậu sự cho người mẫu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/6.

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