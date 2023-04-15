Hiện tại, cơ quan điều tra Trung Quốc tiến hành làm rõ vai trò nghi phạm. Trước thông tin này không ít tỏ ra hoang mang khi rất có thể vẫn còn nhiều nghi phạm vẫn còn chưa bị bắt và vụ việc Thái Thiên Phượng bị giết chắc chắn còn nhiều uẩn khuất hơn là liên quan đến tiền bạc như nhiều người vẫn thường nghĩ.

Theo một số trang báo uy tín Trung Quốc cho biết cảnh sát tiến hành bắt giữ nghi phạm thứ 8 trong vụ giết, phân xác dã man người mẫu Thái Thiên Phượng . Đáng chú ý, dư luận Hong Kong (Trung Quốc) xôn xao khi biết nghi phạm là em trai cùng mẹ khác cha của nạn nhân.

Hiện, cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố, phục vụ mục đích kết tội kẻ giết người. Có 7 nghi phạm bị bắt giữ, chủ chốt gồm Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng), Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (65 tuổi, bố chồng, cảnh sát nghỉ hưu) và Lý Thụy Hương (63 tuổi, nữ, mẹ chồng).

Ngoài ra các trang báo đưa tin mối quan hệ giữa ba gia đình rất phức tạp. Cả nạn nhân, kẻ sát nhân và người chồng hiện tại từng học chung. Chồng của Thái Thiên Phượng thậm chí ủng hộ vợ đầu tư cho chồng cũ mở nhà hàng (sau đó đóng cửa vì làm ăn thua lỗ).

Trong số đó, ba nghi phạm khác bị yêu cầu ra tòa cho lời khai là người phụ nữ tên Wu (tình nhân ông Quảng Cầu), người đàn ông tên Lin (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí).

Trong thời gian cảnh sát thu thập chứng cứ khởi tố nghi phạm, truyền thông Hong Kong, Trung Quốc liên tục chỉ ra những điểm bất thường trong vụ án mạng. Câu hỏi lớn nhất là mối quan hệ giữa cha chồng cũ và cha chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng (dù nữ người mẫu và Chris chưa đăng ký kết hôn) là ông Đàm Trạch Quân.

Đàm Trạch Quân là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm. Ông sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng có hơn 150 chi nhánh từ Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore.

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết thêm Thái Thiên Phượng đang là cổ đông, đứng tên pháp nhân công ty do Đàm Trạch Quân điều hành. Trước khi mất, Thái Thiên Phượng sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ (bao gồm căn hộ khiến xảy ra thảm kịch). Truyền thông Hong Kong đặt câu hỏi cô chỉ là một người mẫu, nuôi bốn con, hỗ trợ kinh tế gia đình chồng cũ, tiền lấy đâu ra để mua nhà?

Quảng Cầu - nghi phạm đồng thời được cảnh sát cho là kẻ chủ mưu - đề nghị được thuê luật sư sau khi bị tạm giam để điều tra hành vi sát hại, phân xác con dâu cũ Thái Thiên Phượng gây chấn động hồi tháng 2. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải đặt câu hỏi là nghi phạm yêu cầu gia đình chồng hiện tại của nữ người mẫu chịu toàn bộ mọi chi phí.

Liệu Thái Thiên Phượng có là con cờ của vụ rửa tiền? là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện tại.