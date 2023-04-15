Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm'

Sao quốc tế 15/04/2023 14:00

Sau thời gian dài đóng truyền hình, mới đây Dương Mịch đã quyết định tái xuất màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phim điện ảnh mới của Dương Mịch gặp rắc rối và bị lên tiếng đòi tẩy chay.

Vào ngày 15/4, QQ đưa tin, dự án phim "Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được", tác phẩm điện ảnh mới của Dương Mịch, chưa ra mắt nhưng đang vấp phải làn sóng tẩy chay từ công chúng.

Nguyên nhân là đoàn làm phim có hành vi đối xử bạc bẽo, vô lương tâm với một nhân viên hậu trường. Cụ thể, Vương Bảo Lĩnh, 55 tuổi, nhân viên đoàn phim, bị đột quỵ trong lúc làm việc vào ngày 22/2. Tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng khiến ông rơi vào trạng thái sống thực vật.

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm' - Ảnh 1

 

Con gái của Vương Bảo Lĩnh, cha cô gặp vấn đề sức khỏe vì cường độ làm việc kinh khủng của đoàn phim này. Tác phẩm chỉ quay hình trong 20 ngày. Những nhân viên hậu trường như cha cô làm việc 12 tiếng không nghỉ một ngày. Trong khi tiền lương của Vương Bảo Lĩnh chỉ vỏn vẹn 220 NDT (32 USD)/ngày.

Khi gia đình liên lạc, ê-kíp Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được chối bỏ trách nhiệm và cho biết đã giải tán nên không có tiền hỗ trợ. Sau đó, họ đề nghị tạm ứng cho gia đình Vương Bảo Lĩnh 120.000 NDT (17.000 USD) để lo chi phí thuốc thang nhưng với điều kiện phải viết giấy nợ.

Khi gia đình không đồng ý, đoàn phim đã xóa Vương Bảo Lĩnh khỏi nhóm chat công việc. Một nhân viên thậm chí đe dọa người nhà họ Vương với đơn kiện ra tòa, yêu cầu vợ nạn nhân bán tài sản để cứu chồng.

Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm' - Ảnh 2Đoàn phim của Dương Mịch bị lên án gay gắt khi đối xử 'vô lương tâm' - Ảnh 3

Tin tức này vừa được đưa ra đã trở thành chủ đề nóng được bàn luận trên các diễn đàn mạng. Sau đó, để cứu vãn tình hình, đoàn phim cho biết đã liên hệ với người nhà Vương Bảo Lĩnh và đang đàm phán phương án giải quyết phù hợp.

Đồng thời, có không ít cư dân mạng cho rằng đây là chuyện liên quan đến con người nên không thể bình luận quá khích được. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận dân mạng lên tiếng đòi tẩy chay phim vì đoàn làm phim phản ứng chậm chạp đến mức người nhà nạn nhân phải lên tiếng duy quyền.

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