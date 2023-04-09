Phim mới của Ngô Lỗi bất ngờ vượt qua cả dự án của đàn chị Dương Mịch, netizen kiểu: 'Sắp hết thời rồi chăng?'

Sao quốc tế 09/04/2023 20:30

Dụ dự án của Ngô Lỗi không phải bộ phim quá thành công nhưng lại nhận được nhiều lời khen hơn Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch.

Trong vòng nửa năm trở lại đây, những bộ phim đề tài tình chị em lên sóng với tần suất dày đặc, đáng chú ý nhất phải kể đến Định Luật 80/20 Của Tình Yêu và dự án đang chiếu Tình Yêu Mà Thôi.Tuy nhiên để phải chọn ra một trong 2 phim, phim nào xuất sắc hơn hẳn nhiều người sẽ có chung một đáp án đó chính là Tình Yêu Mà Thôi của Ngô Lỗi

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu và Tình Yêu Mà Thôi đều hướng đến câu chuyện về tình chị em của nam nữ chính, đồng thời khắc họa thêm cuộc sống cũng như công việc của họ. Nếu đã xem Định Luật 80/20 Của Tình Yêu rồi thì khán giả sẽ thấy, cặp đôi chính Tần Thi (Dương Mịch) và Dương Hoa (Hứa Khải) không chỉ là tình chị em mà họ còn cưới trước yêu sau nữa. Cộng thêm hình tượng nhân vật là tinh anh xã hội nên trước khi phim lên sóng, phim đã nhận được nhiều sự kì vọng của khán giả.

Phim mới của Ngô Lỗi bất ngờ vượt qua cả dự án của đàn chị Dương Mịch, netizen kiểu: 'Sắp hết thời rồi chăng?' - Ảnh 1
Dương Mịch và Hứa Khải - Ảnh: Internet

Dẫu vậy sau khi lên sóng bộ phim lại nhận về nhiều ý kiến tiêu cực về màn diễn xuất của cặp đôi chính nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng biên kịch của dự án đã quá mải mê về chuyện tình cảm, mà bỏ quên đi những khía cạnh khác giúp các nhân vật có thêm chiều sâu hơn. Cũng chính vì vậy mà phim có mô tuýt khá nhạt và không được đánh giá cao. 

Phim mới của Ngô Lỗi bất ngờ vượt qua cả dự án của đàn chị Dương Mịch, netizen kiểu: 'Sắp hết thời rồi chăng?' - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng - Ảnh: Internet

Trong khi đó cặp đôi chính Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng) trong Tình Yêu Mà Thôi cũng được miêu tả là những nhân vật có năng lực, thậm chí là cấp bậc thiên tài. Cái vỏ bọc hào nhoáng của Tình Yêu Mà Thôi không hề thua kém gì Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, nhưng điều khác biệt chính là cách biên kịch dẫn dắt câu chuyện. Tính ra, Tình Yêu Mà Thôi lại có sự kỹ lưỡng hơn trong việc miêu tả về cuộc đời 2 nhân vật chính.

Dù là phim thần tượng hay chính kịch, khán giả đều mong muốn được xem những diễn viên có diễn xuất. Định Luật 80/20 Của Tình Yêu mời được những diễn viên nổi tiếng như Dương Mịch, Hứa Khải nhưng đáng tiếc, diễn xuất của họ không tốt, chemistry lại càng yếu.  

Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng bên Tình Yêu Mà Thôi ngược lại khiến khán giả thoải mái hơn khi xem bởi họ không rơi vào cảnh “đơ toàn tập”. Mặc dù không xuất sắc như tại thời điểm kết hợp với Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn nhưng có thể nói Tình Yêu Mà Thôi đã làm tương đối tốt về mặt diễn xuất so với Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. 

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