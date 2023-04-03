Ồn ào drama còn chưa hết, Dương Mịch tiếp tục bị tố bắt chước Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 1 bức hình

Dự án mới của Dương Mịch bị tố đạo nhái Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Từ xưa tới nay các fan hâm mộ Cbiz luôn háo hức chờ xem những màn đối đầu của 2 đại mỹ nhân hàng đầu giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ cân tài cân sức trong nhan sắc mà cả sự nghiệp diễn xuất của 2 nữ diễn viên cũng một chín một mười. Dẫu vậy, mới đây dân tình đã chỉ ra một điều về sự hụt hơi của Dương Mịch trong màn đối đầu này.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây một số người được cho là fan Triệu Lệ Dĩnh còn đăng bài tố Dương Mịch và đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đạo nhái poster Dữ Phượng Hành, ngay lập tức nổ ra cuộc khẩu chiến cực căng thẳng.

Fan Triệu Lệ Dĩnh chỉ ra rằng trong poster phim Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (vừa được công bố), diễn viên chính đều là tạo hình chiến tổn, bị thương ở mặt. Vì thế cho nên fan của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng phía Dương Mịch đang cố gắng lấy lại hình ảnh của bản thân bằng việc sao chép kình phùng địch thủ của mình.

Việc Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vay mượn ý tưởng từ đoàn phim Dữ Phượng Hành, fan Dương Mịch và fan Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang tranh cãi dữ dội, không ai chịu nhường ai. Hiện tại phía đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vẫn chưa lên tiếng về điều nay và bản thân Dương Mịch cũng vậy.

Theo dự kiến trước đó, Dữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có khả năng sẽ chạm mặt nhau khi cùng lên sóng trong năm nay. Liệu dự án nào sẽ thành công hơn?

Dù có là 'nữ hoàng diễn xuất' Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể cứu nổi những loạt sạn trong Sở Truyện Kiều Dù là bộ phim ''huyền thoại'' nhưng Sở Truyện Kiều vẫn không thể tránh khỏi những sai sót, điển hình là những hạt sạn được fan moi ra gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-ao-drama-con-chua-het-duong-mich-tiep-tuc-bi-to-bat-chuoc-trieu-le-dinh-chi-vi-1-buc-hinh-569164.html