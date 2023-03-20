Dù đã qua hơn 10 năm trong nghề nhưng độ dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không bị giảm sút.

Một trong những dạng nữ chính xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Hoa ngữ, đó là kiểu hoạt bát, đáng yêu. Nói không ngoa thì phần lớn các bộ phim thần tượng gần đây đều có điểm chung này, dù đôi lúc chỉ là diễn những nét dễ thương nhưng không phải bất kì ngôi sao nào cũng làm tốt điều này.

Tính trong khoảng 10 năm trở lại đây, mỹ nhân có diễn xuất ổn nhất khi hóa thân vào vai diễn có tính cách hoạt bát, đáng yêu chính là Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ xuất sắc cân hầu hết mọi loại nhân cách của nhân vật mà mình từng thử sức mà ở bất kì vai diễn nào nữ diễn viên cũng nhận về vô số lời khen bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Quan trọng hơn cả là khi diễn những phân cảnh nũng nịu, hay những hành động dễ thương của cô nàng đều không bị sượng. Nét tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh khi đóng Hoa Thiên Cốt còn thuyết phục được fan nguyên tác, họ cũng phải công nhận rằng, đây chính là Tiểu Cốt bước ra từ tác phẩm của Fresh Quả Quả.

Một mỹ nhân khác cũng hay đóng cổ trang thần tượng, và vai nữ chính của cô thường rất hoạt bát, đáng yêu, đó là Dương Tử. Dẫu cho năng lực đã được kiểm chứng nhưng xét về độ ổn định nữ diễn viên vẫn còn thua đàn chị một bậc.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Vấn đề của Dương Tử thật ra không quá lớn, nhưng xem nhiều vai diễn na ná nhau thì khán giả cũng thấy mệt. Mà ngoài Dương Tử thì Triệu Lộ Tư cũng diễn vai hoạt bát, đáng yêu khá tốt, nhưng cũng có vấn đề, đó là lên xuống thất thường. Cô nàng này đóng Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn tự nhiên bao nhiêu, thì ở Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử lại làm khán giả "đau mắt" bấy nhiêu.

Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này? Mới đây netizen đã đồng loạt chỉ ra những phim do Tencent sản xuất đều có dấu hiệu bị flop khiến cho số phận của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-nhung-nu-dien-vien-co-net-ang-yeu-nhat-trong-10-nam-qua-trieu-le-dinh-giu-vung-vi-the-oc-ton-565355.html