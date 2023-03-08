Cùng xuất hiện chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh và bản sao của mình khiến fan bất phân thắng bại trong việc so sánh ai hơn ai

Mới đây tạo hình hắc hóa của Triệu Lệ Dĩnh đã bị fan đào lại ngay sau khi thấy phim của mỹ nhân này lên sóng.

Mới đây, dự án tiên hiệp Trọng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính đã được lên sóng. Cũng là mối tình sư đồ ngược luyến tàn tâm như Hoa Thiên Cốt, thế nhưng Trọng Tử lại khó có thể so bì với thành công của Hoa Thiên Cốt. Thậm chí, nữ chính Dương Siêu Việt còn là tâm điểm của sự chỉ trích từ netizen khi nhan sắc lẫn phong cách diễn đều gây tranh cãi. Trọng Tử đang làm fan thất vọng - Ảnh: Internet Sau khi phải chịu quá nhiều đau khổ, bất công, Trọng Tử (Dương Siêu Việt) đã hắc hóa. Đây cũng là lúc cô nàng thay đổi trang phục và tạo hình từ trắng sang đen tím. Tuy nhiên, tạo hình này của Dương Siêu Việt lại không được khán giả đánh giá cao và có phần làm dìm đi nhan sắc của co nàng.

Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet Trong khi Trọng Tử bị chê bai hết lời thì Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính đã được nhắc lại rất nhiều. Đặc biệt, màn hắc hóa thành Yêu thần của nữ chính Hoa Thiên Cốt đã được đem ra so sánh với Dương Siêu Việt. Dù tạo hình của hai phim đều không thực sự được long người xem, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại ăn điểm nhờ diễn xuất tốt. Từng ánh mắt, biểu cảm của cô nàng đều cuốn cảm xúc của khán giả đi theo và mang lại cảm giác cực kỳ cuốn hút.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp dự án Hoa Thiên Cốt trở thành tác phẩm kinh điển vẫn được thường xuyên nhắc đến trong suốt nhiều năm qua. Nhiều khán giả lo lắng rằng hiệu quả phát sóng Trọng Tử không tốt sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tài nguyên của Dương Siêu Việt. Dù vậy cũng phải thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của cô nàng còn phải cải thiện rất nhiều. Bộ phim xoay quanh cô gái tên là Trọng Tử. Cô lớn lên trong thế giới tiên hiệp, bao gồm lục giới: Thần giới, Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới và Nhân giới. Trong đó, con người và giới tu tiên đặc biệt căm thù yêu ma.

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