Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Triệu Lệ Dĩnh và một số mỹ nhân bị tố tăng cân vô tình khiến cho cảnh bế công chúa trở nên dở khóc dở cười hơn bao giờ hết.

Xem phim ngôn tình thì chắc chắn khán giả sẽ không khó để gặp các cảnh “bế công chúa” của nam nữ chính. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh lãng mạn trên màn ảnh thì phân cảnh thực tế lại cho ra những mặt trái khiến khán giả chỉ biết phì cười. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Điển hình nhất có thể kể đến những trường hợp nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba. Không ít người nghĩ các diễn viên nữ nặng nên khó bế, nhưng thực tế điều này đều có lý do.

Triệu Lệ Dĩnh Phân cảnh Lâm Canh Tân bế Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Một trong những trường hợp khó hiểu nhất đó là màn bế công chúa của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai cùng đóng trong Sở Kiều Truyện, đến cảnh bồng bế nhau thì hậu trường đúng là hài không đỡ nổi. Lâm Canh Tân mặc dù đã bế được mỹ nhân họ Triệu lên nhưng ngay lập tức bỏ xuống và ghẹo cô nàng rằng cô quá nặng khiến đoàn làm phim được một pha phì cười.

Thực tế, với vóc dáng nhỏ nhắn như Triệu Lệ Dĩnh thì được dự đoán là không quá 50 cân. Người hâm mộ còn tiết lộ cô nàng chỉ tầm 46 cân là cùng. Ấy vậy mà Lâm Canh Tân bế không nổi thì phải xem lại sức lực của nam diễn viên. Địch Lệ Nhiệt Ba Nhìn vóc dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba thì nhiều người lầm tưởng cô to cao, sẽ nặng cân hơn những diễn viên khác. Thêm vào đó hồi đóng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Cao Vỹ Quang cũng không bế nổi cô nàng. Thậm chí nam diễn viên còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực nặng hơn so với những gì mình tưởng, tuy nhiên khán giả thì lại cho rằng là do anh chàng thể lực quá yếu mà thôi. Ngoài Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân cũng từng than trời khi bế Nhiệt Ba. Cuối cùng để bảo vệ thắt lưng của Trương Bân Bân nên đạo diễn đã phải huy động diễn viên đóng thế, thay Nhiệt Ba trong các cảnh bồng bế.

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