Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân gặp biến khiến fan lo lắng

Dữ Phượng Hành có nguy cơ bị cấm chiếu vì loạt drama của nam phụ trong phim.

Sau hai bộ phim chuyển hình rất thành công là Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh quyết định quay lại đóng cổ trang – dòng phim thế mạnh của mình. Trong dự án Dữ Phượng Hành lần này, cô tái hợp cùng bạn diễn Lâm Canh Tân - người đã cùng cô có màn thể hiện tốt trong dự án lần trước. Chính vì vậy ở lần hợp tác tới đây, netizen tỏ ra rất tự tin về sự thành công của Dự Phượng Hành.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, vụ việc của Châu Tuấn Vỹ - người đảm nhận vai nam phụ trong phim đã gây không ít hoang mang cho những khán giả đang chờ đón dự án này. Cụ thể, sao từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19.

Châu Tuấn Vỹ - Ảnh: Internet

Chưa hết, anh này còn nhiều lần có phát ngôn gây xôn xao CDM trên weibo của mình. Sự việc trên đã khiến dân tình lo lắng Dữ Phượng Hành sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thậm chí, trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn bộ phim trên sẽ phải ngừng quảng bá một thời gian vì Châu Tuấn Vỹ.

Cho đến thời điểm hiện tại phía ê kíp Dữ Phượng Hành vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, khán giả vẫn hy vọng bộ phim vẫn sẽ được lên sóng như đã dự định.

Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả đình đám Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị và cũng không kém bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu.

Bất ngờ với mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh? Trái ngược với lời đồn, mỹ nhân rating luôn coi Dương Mịch là tấm gương sáng để học hỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-gap-bien-khien-fan-lo-lang-560558.html