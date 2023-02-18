Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz

Sao quốc tế 18/02/2023 18:29

Từ chỗ chân ướt chân ráo vào giới phồn hoa Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước lên đến ngôi vị khiến nhiều người kinh ngạc.

Vốn sinh ra ở vùng quê nghèo, điểm xuất phát sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thua kém khá nhiều những đồng nghiệp cùng tuổi như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi,... Khó khăn là vậy nhưng bằng bản lĩnh của mình, nữ hoàng rating đã từng bước đứng lên ngôi vị khiến nhiều người phải thèm khát. 

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Bằng chứng là tấm hình trong một bữa tiệc từ thiện của nhãn hàng đình đám năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được đứng ở phía ngoài cùng của bức ảnh. Trong khi đó Dương Mịch và Angelababy lại được đứng ở hàng đầu cùng các diễn viên gạo cội, tên tuổi. 

Năm 2020, trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng được đài Tencent tổ chức, loạt cái tên hot nhất thời gian đó như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba,... đều cùng đứng trên một sân khấu. 

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz - Ảnh 2

Bất ngờ với địa vị của Triệu Lệ Dĩnh sau 7 năm ở Cbiz - Ảnh 3

Hai khoảnh khắc cho thấy vị thế của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi nhiều kể từ lần đầu gia nhập Cbiz - Ảnh: Internet

Nhưng vị trí trung tâm đã thuộc về Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chỉ được đứng ở rìa ngoài. Đó chính là thành quả xứng đáng của cô nàng sau những năm tháng cố gắng không biết mệt mỏi vừa qua. 

Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu bước chân vào Cbiz năm 2006 nhưng chỉ được giao những vai diễn nhỏ và ít được chú ý. Sau thời gian dài nỗ lực, nàng tiểu hoa dần chứng minh thực lực của mình và nhận được nhiều giải thưởng danh giá như “Nữ Thần Kim Ưng”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên được công chúng yêu thích nhất”,... Danh xưng “Nữ hoàng màn ảnh” cũng ra đời từ đó. 

Không chỉ là gương mặt được nhiều đạo diễn để ý, Triệu Lệ Dĩnh còn nhận được cát-xê khủng từ những hợp đồng quảng cáo và đầu tư bất động sản

 

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