Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn'

Sao quốc tế 08/02/2023 17:50

Triệu Lệ Dĩnh được xem là nữ diễn viên có lối sống vô cùng tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản mà bất kỳ ai cũng phải ao ước.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện tại. Cũng nhờ sự nghiệp thành công của mình nên tài sản của cô cũng thuộc hàng top những sao Hoa ngữ giàu nhất xứ Trung. Tuy nhiên, trái ngược với những ngôi sao khác mỹ nhân này cũng có cách chi tiêu vô cùng khác người. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, người hâm mộ phát hiện nàng tiểu hoa thường mua sắm những bộ trang phục khá rẻ tiền, thậm chí cô nàng còn mặc đi mặc lại trang phục này nhiều năm liền. 

Nếu không phải xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh thường diện những trang phục khá đơn giản và chất liệu có phần rẻ tiền nếu so với tầm vóc của nữ diễn viên. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn' - Ảnh 2
Cô nàng sở hữu khối tài sản vô cùng lớn - Ảnh: Internet

Nhiều người sau đó đã bất ngờ đem Dương Mịch ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Cùng là "tiểu hoa sau 85" có thu nhập cao nhưng Dương Mịch khá chăm diện những trang phục xa xỉ. Có những "outfit" đi chơi của nữ diễn viên bị bóc giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dẫu vậy sự so sánh này đã khiến một số bộ phận netizen cảm thấy vô cùng bất bình bởi Dương Mịch có quyền mua những thứ mà cô ấy thích vì đó là khoản tiền do mỹ nhân này tự làm ra. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được khen ngợi là ngôi sao có phẩm chất tốt vì điều này, Dương Mịch ngồi không cũng 'dính đạn' - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh hiện nhận mức lương 1,5-2 triệu USD/hợp đồng quảng cáo. Với sự kiện thương mại hay ghi hình show theo tập, nữ diễn viên cũng thu về khoảng 800.000 USD thù lao.

Theo iFeng, tài năng diễn xuất và đời tư không vướng tai tiếng nghiêm trọng giúp Triệu Lệ Dĩnh duy trì danh tiếng ổn định, trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng, được trả lương cao nhất Trung Quốc. Sau 16 năm làm nghề, khả năng hút tiền của cô không hề giảm sút.

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