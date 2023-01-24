TOP những cảnh hôn gây sốt trên màn ảnh Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc hơn tất cả

Sao quốc tế 24/01/2023 18:16

Dưới đây là những cảnh hôn từng gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ một thời.

Ngoài nội dung và dàn diễn viên tham gia trong phim, những cảnh hôn cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thu hút khán giả. Thậm chí, một số người xem còn cho biết họ sẵn sàng xem đi xem lại phân đoạn hôn nhau của các diễn viên bởi vì đây là điều họ đã mong chờ trong mỗi lần xem phim Hoa ngữ. 

TOP những cảnh hôn gây sốt trên màn ảnh Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc hơn tất cả - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lý Quang Khiết - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để lựa ra một vài nụ hôn màn ảnh xuất sắc trong năm vừa rồi thực sự là điều không phải dễ dàng nhưng dưới đây sẽ là một số cảnh hôn gây sốt trên màn ảnh Cbiz. 

Đầu tiên phải kể đến bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh và Lý Quang Khiết đóng chính vừa lên sóng mới đây. Ngoài thành tích cực khủng thu về chỉ trong thời gian ngắn, tuy nhiên phân đoạn tình cảm của cặp đôi mới chính là điểm nhấn nhận được nhiều sự quan tâm từ phái netizen. 

TOP những cảnh hôn gây sốt trên màn ảnh Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc hơn tất cả - Ảnh 2
Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Cụ thể, ở tập 19 của phim, hai diễn viên chính đã có một phân cảnh tình tứ khiến người xem phải hú hét không ngừng. Cả hai không chỉ trao nhau cái nhìn cực "tình" mà họ còn có những hành động và cử chỉ bùng nổ chemistry, khiến netizen không khỏi thích thú.

Ngay khi mới lên sóng, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành Nghị diễn chính đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, màn "khóa môi" cực "cháy" của cặp nam - nữ chính đã khiến cho fan hâm mộ vô cùng phát rồ lên bởi vì quá ''nồng cháy'' và chân thật đến từ cả 2 diễn viên. 

TOP những cảnh hôn gây sốt trên màn ảnh Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc hơn tất cả - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Cảnh hôn của cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) trong Tinh Hán Xán Lạn cũng rất được người xem yêu thích. Mặc dù họ chỉ chạm khẽ bờ môi, một số cảnh được thiết lập bằng góc quay thủ thuật nhưng vẫn khiến netizen vui như mở hội.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ

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