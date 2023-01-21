Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông

Sao quốc tế 21/01/2023 16:08

Truyền thông Cbiz mới đây đã tiết lộ thú vị về cách hành xử của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh khi hợp tác với nhau.

Trong làng giải trí Cbiz vốn là nơi tồn tại rất nhiều luật lệ của từng nghệ sĩ tại đây, chính vì vậy không ít khán giả tò mò mỗi lần truyền thông hợp tác với các ngôi sao hàng đầu Trung Quốc mọi thứ có thực sự diễn ra thuận lợi hay các sao Hoa ngữ sẽ đưa ra những yêu cầu khó khăn như người ta vẫn hay đồn? 

Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây một số trang báo uy tín xứ Trung đã đăng tải danh sách 5 nghệ sĩ Trung Quốc có cách ứng xử và thái độ làm việc được đánh giá cao nhất showbiz. Bình chọn này dựa trên nhận xét của 50 đơn vị truyền thông, gồm cơ quan báo chí và truyền hình hàng đầu xứ tỷ dân. Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Chu Nhất Long... là các ngôi sao được khen ngợi.

Cụ thể theo trang báo này, Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng vì phong thái thân thiện khi xuất hiện trước công chúng và tiếp xúc với truyền thông. Trái với vẻ ngoài kiêu kỳ, mỹ nhân Tân Cương là nghệ sĩ hài hước, chân thành và tinh tế.

Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba được khen ngợi vì đức tính tốt bụng của mình - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba coi trọng cánh phóng viên. Cô không bao giờ bỏ đi ngay sau khi kết thúc phỏng vấn. Nữ nghệ sĩ thường sẽ nán lại hỏi thăm, hoặc tán gẫu những vấn đề cá nhân như chuyện gia đình, công việc với ký giả cho đến khi họ thu dọn xong đồ đạc và rời đi.

Cũng chính vì vậy mà giới truyền thông thường gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là "người đẹp thiện tâm", có nhiều đức tính đáng quý như kính nghiệp, tỉ mỉ, nghiêm túc với công việc, và chân thành, đáng yêu, xinh đẹp trong cuộc sống đời thường.

Netizen bất ngờ với cách ứng xử của những Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh với truyền thông - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh không hề nghĩ mình là ngôi sao hạng A trong mắt người khác - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét "giỏi diễn hơn giỏi nói" và "không mắc bệnh ngôi sao". Khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên không bao giờ ba hoa về bản thân. Cô luôn tỏ ra thận trọng, sắp xếp ngôn từ chuẩn mực. Cũng chính vì vậy mà làm việc với cô nàng sao hạng A này diễn ra vô cùng dễ dàng và ít khi gặp phải khó khăn nào. 

Giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh cũng thích trò chuyện riêng tư, chụp ảnh với mọi người. Cô cũng rất thoải mái đáp ứng những lời đề nghị, sự thay đổi để giúp công việc của người khác trở nên tốt hơn.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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