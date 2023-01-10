Khoe tấm lưng trần hờ hững đầy quyến rũ, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen phát xốt với nhan sắc xinh đẹp lung linh ở tuổi 35

Từ trước tới nay Cbiz xứ Trung luôn được biết tới là nơi có sự góp mặt của nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp như nữ thần, trong đó có thể kể đến một vài cái tên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi,....Tuy nhiên, để kể ra 1 cái tên vừa có nhan sắc vừa có năng lực chuyên môn tốt thực sự rất khó và chắc chắn người xứng đáng nhất chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh được nhắc đến như một gương mặt tài sắc vẹn toàn của Cbiz. Từ bao lâu nay nhan sắc và thần thái của mỹ nhân họ Triệu luôn làm bùng nổ mạng xã hội và nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Bên cạnh việc ca ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của Triệu Lệ Dĩnh sau hơn 20 năm đóng phim, công chúng còn dành lời khen cho tính cách thân thiện, ngọt ngào của nữ diễn viên.