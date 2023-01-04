Cùng xuất hiện với tạo hình Hắc Y trong phim, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhan sắc của mỹ nhân này đè bẹp chóng vánh

Bước sang năm 2023, mọt phim Hoa ngữ đang vô cùng mong đợi các dự án cổ trang của dàn mỹ nhân lứa 85 lên sóng. Lâu lắm mới quay lại dòng phim thế mạnh của mình, khán giả đang tỏ ra vừa háo hức vừa kỳ vọng vào màn đọ sắc cũng như thi diễn xuất của các mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Trong đó đáng chú ý nhất hẳn là sự xuất hiện của 2 người đẹp Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi.

Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Vào khoảng giữa năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định tái hợp Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang tiên hiệp Dữ Phượng Hành. Quay trở lại dòng phim thế mạnh của mình, nàng tiểu hoa gây sốt với loạt tạo hình ấn tượng. Đặc biệt nhất dĩ nhiên phải là tạo hình với bộ trang phục Hắc Y, bộ đồ này không chỉ giúp cho cô nàng trở nên mạnh mẽ mà còn giúp thần thái của nữ hoàng rating càng quyến rũ hơn so với bình thường.