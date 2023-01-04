Cùng xuất hiện với tạo hình Hắc Y trong phim, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhan sắc của mỹ nhân này đè bẹp chóng vánh

Nổi tiếng với nhan sắc vạn người mê trong phim nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chào thua trước mỹ nhân này.
- Địch Lệ Nhiệt Ba khoe thành tích khủng mới xác lập được, netizen: 'Liệu đã đủ để sánh ngang Triệu Lệ Dĩnh?'
- Hành trình sự nghiệp đầy đủ vinh quang của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh
Bước sang năm 2023, mọt phim Hoa ngữ đang vô cùng mong đợi các dự án cổ trang của dàn mỹ nhân lứa 85 lên sóng. Lâu lắm mới quay lại dòng phim thế mạnh của mình, khán giả đang tỏ ra vừa háo hức vừa kỳ vọng vào màn đọ sắc cũng như thi diễn xuất của các mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Trong đó đáng chú ý nhất hẳn là sự xuất hiện của 2 người đẹp Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi.
Vào khoảng giữa năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định tái hợp Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang tiên hiệp Dữ Phượng Hành. Quay trở lại dòng phim thế mạnh của mình, nàng tiểu hoa gây sốt với loạt tạo hình ấn tượng. Đặc biệt nhất dĩ nhiên phải là tạo hình với bộ trang phục Hắc Y, bộ đồ này không chỉ giúp cho cô nàng trở nên mạnh mẽ mà còn giúp thần thái của nữ hoàng rating càng quyến rũ hơn so với bình thường.
Dù được khen ngợi hết lời là vậy nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn phải chào thua trước người này. Cụ thể theo nhiều nhận định của netizen, Lưu Thi Thi mới chính là người gây ấn tượng nhất khi mặc hắc y. Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng cực hợp cổ trang, cô nàng khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện trên phim trường Nhất Niệm Quan Sơn. Sở hữu làn da trắng sáng nên khi diện lên bộ đồ màu đen càng làm cô nàng trở nên nổi bật hơn hẳn, chưa kể thần thái của nữ diễn viên cũng khiến cho các cánh mày râu khó lòng thoát khỏi sự u mê trước vẻ đẹp của người đẹp này.
Nhất Niệm Quan Sơn là một trong những dự án cấp S+ dự kiến có 40 tập do Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất. Ngoài nam nữ chính là Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh, bộ phim sẽ có sự tham gia của Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Ninh, Thường Hoa Sâm, Vương Diễm, Trương Luật, Lý Hoan, Trương Phàm, Diệp Thanh, Diệp Tiểu Vĩ, Nguyên Nhược Hàng, Ngô Hoằng, Tô Mộng Vân, Trương Kiều Nhĩ.