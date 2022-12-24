Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường?

Sao quốc tế 24/12/2022 17:05

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử dính nghi án sử dụng dao kéo quá đà.

Nhan sắc của các nữ diễn viên luôn là điều được khán giả chú ý. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử xuất hiện với gương mặt khá lạ lẫm, điều này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn khả năng cao cả 2 đang dùng dao kéo quá đà. 

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa hiếm hoi “lên hương” cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên thay đổi hoàn toàn về phong cách và nhận về nhiều sự tán thưởng từ phía người hâm mộ, thậm chí một số người còn cho rằng vẻ đẹp của mỹ nhân này có phần hồi xuân so với thời điểm mới lấy chồng. 

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

So sánh với những bức ảnh cũ từ 1-2 năm trước, đúng là gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều điểm khác biệt. Trước đây nữ diễn viên có gương mặt tròn nhưng hơi gầy, hai quầng mắt trũng xuống, nhìn qua khá hốc hác, mệt mỏi.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường? - Ảnh 2
Nhan sắc thăng hạng của mỹ nhân họ Triệu - Ảnh: Internet

Hiện tại, khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh đầy đặn, hài hòa, khi cười cũng vì thế mà tươi tắn hơn. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã sử dụng botox để cải thiện các đường nét, khiến da căng bóng đáng ghen tị. 

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường? - Ảnh 3
 Dương Tử - Ảnh: Internet

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng bị cư dân mạng “soi” ra nhiều điểm bất thường trên khuôn mặt. Dương Tử từ xưa nay chưa từng được đánh giá cao về khoản nhan sắc khi nét mặt của cô nàng thường được đánh giá dễ thương và ưa nhìn, chính vì vậy mà mỹ nhân này thường thành công ở những tác phẩm tuổi teen như khi quay Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử trông vẫn rất tự nhiên, biểu cảm sống động. Nhưng qua phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lí, gương mặt của nữ diễn viên đã đơ cứng, thậm chí có phần hơi sưng như vừa can thiệp “dao kéo” không lâu. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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