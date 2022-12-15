Dương Mịch hé lộ dự định trong tương lai, netizen nghe xong: 'Chắc muốn vượt qua Triệu Lệ Dĩnh đây mà'

Dương Mịch chia sẻ trong tương lai cô rất muốn đóng vai phản diện để đổi mới cho hình ảnh của mình.

Dương Mịch là một trong số những diễn viên rất được yêu thích tại làng giải trí Hoa Ngữ. Cho đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã bỏ túi cho mình loạt phim đình đám như: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Mỹ Nhân Tâm Kế, Người Phiên Dịch,...Dẫu vậy, nếu so với những đối thủ cùng hạng với mình, mỹ nhân họ Dương vẫn không có cửa để sánh cùng, đơn cử như trường hợp của Triều Lệ Dĩnh chẳng hạn.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sắp tới đây mọi chuyện có thể rẽ sang hướng khác. Cụ thể trong cuộc phỏng vấn với truyền thông báo giới, khi được hỏi về bộ phim tiếp theo cô muốn diễn, Dương Mịch liền trả lời: "Muốn diễn phản diện". Điều này đã khiến netizen không khỏi bất ngờ và cho rằng Dương Mịch đang quyết tâm chuyển hình với đa dạng thể loại vai trong thời gian tới.

Nữ diễn viên đang muốn khẳng định bản thân qua những vai diễn khác nhau - Ảnh: Internet

Vừa qua, Dương Mịch đã có màn trở lại với hai tác phẩm là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, thu hút lượng lớn người quan tâm. Tuy nhiên, ngoại trừ Cảm Ơn Bác Sĩ được đánh giá cao thì dự án còn lại của Dương Mịch lại được fan nhận định là một thảm họa, nữ diễn viên bị chê bai nhan sắc xuống hạng lẫn khả năng diễn xuất sao bao năm vẫn không hề có sự tiến bộ.

Chính bởi vậy, khi đoạn phỏng vấn trên được lan truyền, lập tức nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Hầu hết netizen đều rất hy vọng và ngóng chờ màn "lột xác" của Dương Mịch trong tương lai. Mặt khác, một bộ phận khán giả lại lo lắng rằng với sự "hời hợt" trong diễn xuất như hiện tại, việc đóng một vai phản diện hay một thể loại nào khác có thể khiến nữ minh tinh vấp phải những chỉ trích không đáng có từ người xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-he-lo-du-inh-trong-tuong-lai-netizen-nghe-xong-chac-muon-vuot-qua-trieu-le-dinh-ay-ma-535346.html