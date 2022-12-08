Sở hữu nhiều tác phẩm đình đám nhưng Dương Mịch vẫn bị truyền thông xứ Trung cho là 'diễn viên thực lực kém'?

Sao quốc tế 08/12/2022 17:35

Dương Mịch bất ngờ bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích khả năng diễn xuất.

Dương Mịch là nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Năm 2011, cô tham gia các phim truyền hình ăn khách như Cung toả tâm ngọc và phim điện ảnh Cô đảo kinh hoàng và nhanh chóng nổi tiếng, lấn sân sang nhiều lĩnh vực đầu tư và sản xuất phim truyền hình.

Sở hữu nhiều tác phẩm đình đám nhưng Dương Mịch vẫn bị truyền thông xứ Trung cho là 'diễn viên thực lực kém'? - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sự trở lại màn ảnh nhỏ của Dương Mịch trong hai bộ Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đã bất ngờ khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn đến từ màn diễn xuất của nữ diễn viên này. 

Sở hữu nhiều tác phẩm đình đám nhưng Dương Mịch vẫn bị truyền thông xứ Trung cho là 'diễn viên thực lực kém'? - Ảnh 2
Các bộ phim gần đây của Dương Mịch được đánh giá không cao - Ảnh: Internet

Thậm chí, mới đây nhất, truyền thông xứ Trung còn chỉ đích danh Dương Mịch trên mặt báo, đại để diễn xuất của cô không tương xứng với kỹ năng diễn xuất, thậm chí họ còn cho rằng việc có quá nhiều thành công dẫn đến nhiệt huyết trong mỹ nhân này đã giảm đi đáng kể nên các dự án gần đây khán giả không còn được nhìn thấy một nữ diễn viên có thực lực mà lại là hình ảnh thiếu cảm xúc, diễn vô hồn đến từ Dương Mịch. 

Sở hữu nhiều tác phẩm đình đám nhưng Dương Mịch vẫn bị truyền thông xứ Trung cho là 'diễn viên thực lực kém'? - Ảnh 3
Khả năng diễn xuất của Dương Mịch đến nay vấn khiến nhiều người đặt nghi ngại - Ảnh: Internet 

Bằng chứng là dự án Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp của Hứa Khải vướng nghi vấn đạo nhái, diễn xuất thảm hại, chỉ được chấm 3.1 điểm, thì Người Đàm Phán của Dương Mịch ra mắt hồi 2018 cũng chẳng khá hơn là bao, đạt 3.5 điểm trên Douban. 

Nói thêm về bộ Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, hiện tại điểm Douban của phim đang dừng lại ở con số 5.8 điểm, với tỷ lệ 3 - 4 sao chiếm phần lớn, ngoài ra đánh giá 1 sao cũng lên tới hơn 20%. 

Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, đánh giá trên Douban cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Thực tế, trong một số bảng xếp hạng, nhiệt độ và thành tích tác phẩm đạt được cũng khá ổn, chưa tới mức "hết thời" như nhiều người đã đánh giá Dương Mịch.

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