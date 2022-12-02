Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang

Sao quốc tế 02/12/2022 18:20

Phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch bất ngờ bị cho dừng chiếu khiến fan hoang mang tột độ.

Sau Cảm Ơn Bác Sĩ, bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu do Dương Mịch – Hứa Khải đóng chính cũng được lên sóng. Dẫu vậy bộ phim nhanh chóng bị netizen chê lên chê xuống, không chỉ sở hữu cốt truyện cũ mèm, nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất của Dương Mịch cũng được khán giả đặt một dấu hỏi lớn. 

Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang - Ảnh 1
 Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang - Ảnh 2

Phim của Dương Mịch bị tạm hoãn - Ảnh: Internet

Mới đây nhất bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu do Dương Mịch – Hứa Khải đóng chính sẽ dừng phát sóng từ ngày 1/12/2022. Thông tin này không khỏi khiến netizen bày tỏ hoang mang khó hiểu, nguyên nhân được đưa ra là vì Trung Quốc đang để quốc tang. Chính vì vậy các bộ phim liên quan đến tình cảm đều phải tạm ngưng trong vòng 7 đến 10 ngày tới. 

Hàng loạt các phim của các sao nữ đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch bị cho dừng chiếu khiến netizen hoang mang - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh cũng có phim bị hoãn chiếu - Ảnh: Internet 

Trên thực tế không chỉ có Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch – Hứa Khải bị dừng phát sóng. Những bộ phim khác cũng chung số phận như Khanh Khanh Nhật Thường, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Mộng Hoa Lục… Một số bộ phim “nhanh tay” chiếu trước vài tập trước khi lệnh dừng phát sóng được ban hành gồm có Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tinh Hà Trường Minh, Không Hẹn Mà Đến.

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Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của Dương Mịch vẫn không có dấu hiệu trở lại trong vài tập trở lại đây.

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