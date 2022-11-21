Định Luật 80/20 Của Tình Yêu: Dương Mịch tiếp tục bị chê bai khả năng diễn xuất, lần này còn bị gọi là phiên bản nữ của Trương Hàn về tài diễn lố

Dương Mịch hiện đang không có màn thể hiện đúng như kỳ vọng trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Dương Mịch trên đường đua phim ảnh với các dự án đình đám từ hiện đại đến cổ trang. Tuy nhiên, có vẻ như sự trở lại lần này đang diễn ra không được thuận lợi cho lắm với mỹ nhân sinh năm 1986 khi dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu của cô hiện đang không nhận về kết quả đánh giá cao đúng như kỳ vọng. Thậm chí, Dương Mịch còn được cho là nhân vật dẫn đến phim có kết cực như thời điểm hiện tại. Dương Mịch - Ảnh: Internet Không chỉ riêng nữ diễn viên, phim còn bị netizen đánh giá là có nội dung nhàm chán, nam - nữ chính không có nhiều chemistry. Đặc biệt, nhiều bài thảo luận lớn về Dương Mịch đã được blogger xứ Trung mở ra trên Weibo, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dương Mịch đang có màn comeback trở lại với phim ảnh không như ý muốn - Ảnh: Internet Giữa lúc phim mới bị chê dữ dội, trên Weibo nhiều blogger đã mở cuộc bình chọn về diễn viên diễn lố nhất Cbiz hiện nay. Trong đó, Trương Hàn và Dương Mịch đã được đặt lên bàn cân khi một số bộ phận netizen cho rằng khả năng diễn lố của cả 2 là một chín một mười.

Mặc dù vẫn có nhiều người lên tiếng bênh vực mỹ nhân họ Dương, hầu hết họ đưa ra lý do về việc Dương Mịch đóng dở là do đã trải qua một khoảng thời gian dài chưa đóng phim nên vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Vì vậy, hãy cho cô ấy thời gian rồi Dương Mịch sẽ trở lại với đúng hình ảnh của một ''nữ hoàng rating'' trong các dự án sắp tới. “Định luật 80/20 của tình yêu" là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (do Dương Mịch thủ vai) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ là một gã "không não", chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi ông chồng Dương Hoa (do Hứa Khải thủ vai) tự nhiên ở đâu chui ra, hắn cùng Tân Thi diễn một vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp.

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