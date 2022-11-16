Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã bị chỉ trích, nhan sắc Dương Mịch trong phim khiến fan thất vọng

Bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 vừa lên sóng đã nhận về ý kiến trái chiều.

Ngày 14/11 vừa qua, Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên sau nhiều lần trì hoãn. Đáng nói, chỉ tới sát giờ dự án ra mắt, khán giả mới thấy thông báo và lịch chiếu, khác hẳn sự rầm rộ trước đây của đoàn phim. Dương Mịch - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trái với mong đợi ban đầu, có vẻ như hiệu ứng Định Luật Tình Yêu 80/20 đạt được không mấy khả quan, thậm chí còn nhận về hàng loạt lời chê bai từ phía netizen. Trong đó, Dương Mịch được cho là nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Định Luật Tình Yêu 80/20 đang không có sự khởi đầu thuận lợi - Ảnh: Internet Theo đó, netizen cảm thấy có thể một phần do bộ lọc (filter) phim, hoặc do độ tuổi chênh lệch giữa Hứa Khải và Dương Mịch, mà khiến Dương Mịch trông đứng tuổi hơn hẳn, một số bộ phận netizen còn cho rằng khi nhìn mỹ nhân họ Dương đứng cạnh với Hứa Khải trong cùng một khung hình trông họ đang không giống với một cặp đôi yêu nhau trong phim mà nhìn giống cặp ''dì - cháu'' hơn.

Nhan sắc già nua của Dương Mịch trong phim khiến netizen thất vọng - Ảnh: Internet Chưa dừng tại đó, vài người còn rằng đây hoàn toàn là do lỗi từ phía Dương Mịch khi quá tự tin vào nhan sắc của mình nhưng thực tế đã chỉ ra rằng với độ tuổi của nàng tiểu hoa hiện tại hoàn toàn không phù hợp với thể loại phim tình cảm nam nữ như vậy. Dẫu vậy, một số fan trung thành cho biết thêm vẫn còn quá sớm để khẳng định cô nàng đã đúng hay sai khi tham gia dự án này bởi phim mới chỉ được phát sóng vì vậy cần phải chờ phim ra những tập tiếp theo mới có thể phán xét đúng nhất. Vài năm trở lại đây, Dương Mịch dù đã là "bà chủ", có quyền tự ý quyết định sự nghiệp của mình, muốn đóng phim nào thì đóng phim đó, nhưng dường như kết quả đạt được không mỹ mãn cho lắm, khi gần hết những dự án nàng tiểu hoa nhận gần đây như Hộc Châu Phu Nhân, Định Luật Tình Yêu 80/20, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương,... đều là phim thần tượng, đại trà, thiếu tính đặc sắc, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho địa vị của cô trong làng giải trí Hoa ngữ.

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