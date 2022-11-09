Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu

Sao quốc tế 09/11/2022 16:46

Dương Mịch xuất sắc ngự trị trên BXH khi vượt qua hàng loạt cái tên đình đám như Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh.

Dàn tiểu hoa 85 tại Cbiz được xem là lứa ngôi sao kỳ cựu tại Trung Quốc với hàng loạt những cái tên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi,....Cũng chính vì quá nổi tiếng cộng thêm có một sự nghiệp đã được công nhận từ trước đó nên việc các ngôi sao này thường xuyên bị cư dân mạng mang ra so sánh ai hơn ai là chuyện dễ hiểu. Mới đây, một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã quyết định làm ra một BXH thống kê về địa vị của các sao Hoa ngữ này. 

Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Theo đó chỉ có duy nhất Dương Mịch vững vàng ngồi trên thứ hạng độc tôn, không ai sánh bằng. Hạng 2 gồm 3 nữ diễn viên, lần lượt là Đồng Dao, Trương Tiểu Phỉ và Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi và Tống Thiến bất ngờ chỉ xếp hạng 3. 

Về thứ hạng đầu tiên của Dương Mịch, sở dĩ nam blogger này đánh giá cô nàng cao nhất là vì nữ diễn viên chính là ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất hiện nay, là tiểu hoa lưu lượng sở hữu lượng tác phẩm nổi rần rần nhiều nhất nhì trong thế hệ 85. Ngoài ra số lượng dự án mỹ nhân đảm nhận cũng lọt top các bộ phim bạo khá nhiều. 

Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu - Ảnh 2
Dương Mịch xuất sắc nằm ở vị trí cao nhất - Ảnh: Internet 

Lưu Diệc Phi rất được khán giả yêu thích, có độ quốc dân rất cao, các tác phẩm của cô cũng rất nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn ở thị trường quốc tế. Phương diện thời trang, “thần tiên tỷ tỷ” nắm trong tay các tài nguyên xịn xò với nhiều hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu xa xỉ. Dẫu vậy cô nàng vẫn không thể khắc phục được điểm yếu tồn tại trong suốt nhiều năm qua đó chính là khả năng diễn xuất bị cho là quá đơ của mình. 

Thứ tự địa vị dàn tiểu Hoa lứa 85 có sự thay đổi lớn: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tụt hạng sâu, Dương Mịch dẫn đầu - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet 

Cái tên khiến netizen tỏ ra bất ngờ nhất về vị trí thứ hạng đó chính xác là Triệu Lệ Dĩnh khi chỉ đứng thứ 3 trong BXH. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng mỹ nhân họ Triệu hoàn toàn có thể ngang hàng với Dương Mịch, hoặc ít nhất phải là hạng 2 bởi từ xưa đến nay, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn được xem là mỹ nhân nhan sắc vẹn toàn nhất nhì Cbiz. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Diệc Phi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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