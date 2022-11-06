Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 06/11/2022 22:06

Thành công trong năm 2022 giúp Ngu Thư Hân bất ngờ được sánh ngang với những đàn chị nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Mới đây, cư dân mạng đã bình chọn top 5 nữ diễn viên là tiểu hoa lưu lượng của lứa 85 - 90 - 95. Theo đó, lứa 85 và 90 không có gì quá bất ngờ khi những cái tên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử đều góp mặt.

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 1
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Điểm chung của cả 4 nữ diễn viên là đều có thực tích phim ảnh, số lượng tác phẩm tương đối nhiều, lượng fan cực kỳ đông. Tuy nhiên, bảng danh sách này chỉ thực sự thu hút sự chú ý khi nhân tố cuối cùng được chọn trong lứa tiểu hoa 95 chính là Ngu Thư Hân mà không phải bất cứ một cái tên nào khác như Triệu Lộ Tư chẳng hạn - người được fan cho rằng nhỉnh hơn mỹ nhân họ Ngu về mọi mặt trong năm 2022 này. 

Dù hoạt động trong giới giải trí ngót nghét 6 năm nhưng phải đến Thương Lan Quyết thì Ngu Thư Hân mới trở nên nổi tiếng. Điều này giúp cô nàng nhanh chóng sở hữu một lượng fan hùng hậu đông chẳng kém gì các mỹ nhân cùng lứa. 

Vượt mặt Triệu Lộ Tư một cách thuyết phục, Ngu Thư Ngân được sánh ngang với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 2
Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư 

Ngược lại, Triệu Lộ Tư có khá nhiều phim gây được tiếng vang như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn... Càng ngày, tên tuổi của nữ diễn viên càng được nhiều người biết đến, fan cũng tăng nhanh đáng kể.

Tuy nhiên, xét một cách công bằng năm 2022 này Triệu Lộ Tư xứng đáng là ngôi sao có thành công nhất trong lứa của mình. Chính vì vậy, việc Ngu Thư Hân được xếp trên ''mỹ nhân xuyên không'' vô tình khiến fan tỏ rõ sự bực tức. 

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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