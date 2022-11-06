Titanic với phiên bản Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này

Sao quốc tế 06/11/2022 17:54

Phiên bản Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Titanic thực sự đã tạo nên một cơn sốt đối với fan của cặp đôi.

Với rất nhiều người, Tinh Hán Xán Lạn chính là một trong những bộ phim xuất sắc nhất của làng phim ảnh Cbiz trong năm 2022. Dự án này cũng góp phần đưa tên tuổi của 2 nhân vật chính là Triệu Lộ TưNgô Lỗi lên một tầm cao mới khi được nhiều bạn trẻ yêu mến. 

Titanic với phiên bản Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này - Ảnh 1
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Bằng chứng là các dự án tiếp theo có sự góp mặt của 2 cái tên này luôn được netizen đón nhận tích cực. Mới đây nhất, sau hàng 1001 những chiếc fanmade đủ thể loại, netizen lại tiếp tục đứng ngồi không yên, rần rần vì nhận không ra Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong phiên bản Titanic - tác phẩm huyền thoại của mọi thời đại. 

Dù chỉ là ghét khuôn mặt vô các phân đoạn huyền thoại trong Titanic nhưng nó cũng đã khiến fan đứng ngồi không yên trước độ hài hước của của 2 con người này. Thậm chí, một số người còn cho rằng họ đã quên luôn cả bản gốc khi xem phân đoạn này. 

Titanic với phiên bản Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này - Ảnh 2

Titanic với phiên bản Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này - Ảnh 3
 Một vài phân đoạn ghép mặt của cả 2 trong Titanic - Ảnh: Internet

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không những là một trong các couple khán giả mong muốn tác hợp trên phim mà còn hy vọng cả hai sẽ trở thành cặp tình nhân ngoài đời thực. Đã không ít lần, netizen bắt gặp cảnh cặp đôi chị - em này dành cho nhau cử chỉ ấm áp, thân thiết quá mức, dẫn tới nghi vấn "phim giả tình thật", song, phía chính chủ lại chưa một lần lên tiếng giải thích rõ ràng. 

Tuy nhiên, nhìn chung, với những fan couple có "chấp niệm sâu sắc", muốn "đẩy thuyền" thì vẫn cứ "đẩy thuyền" theo cách văn minh nhất, không vì những thông tin trên mà nản lòng.

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